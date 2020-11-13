Как пережить потерю: психологи назвали действенные способы

Эти советы помогут вам справиться более эффективно со стрессом/Pixabay

Люди по своей природе социальные существа. Большинство людей жаждут некоторого уровня близости, дружеского общения и прочной связи с другими. Однако по другую сторону связи лежит одиночество. Когда вы не можете увидеть или поговорить с кем-то, кто вам небезразличен, боль от их отсутствия и давние воспоминания о времени, проведенном вместе, могут поселиться в вашем сердце.

Иногда вы можете решить проблему пропажи кого-то, подняв телефонную трубку или зайдя в гости. Но не всегда удается восстановить связь, и возникающие в результате чувства утраты и печали могут накапливаться до такой степени, что они начинают затмевать все аспекты вашей повседневной жизни.

Размышления об одиночестве обычно не помогают избавиться от стресса, но эти советы помогут вам справиться более эффективно, независимо от того, скучаете ли вы по бывшему или скорбите о потере близкого члена семьи.

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Общие советы для любой ситуации

Если вы заботитесь о ком-то и любите проводить с ним время, вполне естественно оплакивать его отсутствие, когда он уходит. Даже временную разлуку не всегда легко перенести.

Беречь себя

Уход за эмоциональными ранами так же важен, как и лечение физических. Возможно, вам не понадобятся швы или пакет со льдом, но немного самосострадания может иметь большое значение для исцеления вашей боли.

Вы пережили потерю, и вам, вероятно, понадобится время, чтобы приспособиться, прежде чем снова почувствовать себя собой. Проявление доброты и заботы о себе поможет вам легче пережить этот период адаптации.

Самопомощь при эмоциональном стрессе может включать:

выделяйте достаточно времени для спокойного сна каждую ночь

выбор питательных, поднимающих настроение продуктов

длительные прогулки отлично подходят для обработки сложных чувств

обращение к близким за эмоциональной поддержкой

Найдите время, чтобы посидеть со своими чувствами

Игнорирование боли от отсутствия кого-то может показаться хорошим способом избавиться от нее, но избегание обычно дает противоположный эффект. Эмоции постоянны, и страдание, которое, как вы думали, вы похоронили, может снова всплыть, иногда, когда вы чувствуете себя не готовым противостоять ему.

Нет ничего плохого в том, чтобы скучать по кому-то и грустить из-за своей потери. Также распространено желание избавиться от этих чувств. Кто хочет испытать боль?

Тем не менее, исследование, проведенное в 2010 году, предполагает, что принятие негативных эмоций может помочь облегчить страдания, которые они могут вызвать. С другой стороны, их избегание может способствовать ухудшению симптомов психического здоровья, включая депрессию.

Конечно, вы, вероятно, не хотите, чтобы ваши беды овладели вашим днем.

Вместо этого найдите время в тишине, чтобы исследовать свои чувства:

Принимайте любые эмоции - любовь, сожаление, гнев - без осуждения.

Изучите свои эмоции, чтобы лучше понять, откуда они берутся.

Поощряйте себя позитивным внутренним диалогом.

Взаимодействуйте с другими

Уникальное чувство одиночества, которое испытывает человек, говорит о том, что никто другой не может заполнить пустоту в вашем сердце.

Тем не менее, другие друзья и близкие могут предложить сочувствие и другую эмоциональную поддержку. Они могут просто выслушать или отвлечь вас, предложив занятия, которые отвлекут вас от одиночества.

Проведение времени с другими также напоминает вам о том, что нужно дорожить другими социальными связями и отношениями.

Участие в общественных мероприятиях и общественных группах также может помочь избавиться от одиночества и привести к новым связям.

Хотя общение с другими людьми не может полностью облегчить ваше стремление, общение все же может поднять вам настроение - если вы позволите.

Погрузитесь в то, что вам нравится

Хобби и другие приятные занятия могут отвлечь вас и помочь вам справиться с болью от скуки по кому-то, пока она не начнет исчезать.

Это может помочь больше сосредоточиться на собственных интересах. Когда боль потери еще свежа, вам может быть трудно в одиночку решать дела, которые вы раньше делали вместе.

Вам нужно новое хобби? Рассмотрите:

проекты по благоустройству дома, такие как покраска акцентной стены или восстановление предмета старой мебели

художественные или ремесленные проекты, такие как коллаж, живопись, фотография или скрапбукинг

Писательское творчество

Наблюдение за птицами, походы или другие мероприятия на свежем воздухе

Если любимые далеко

Даже если вы знаете, что рано или поздно увидите человека, которого вам не хватает, вы все равно можете чувствовать себя довольно обделенным прямо сейчас. Может показаться, что время тянется, затрудняя переключение вашего внимания на что-то еще при подсчете дней.

Запланируйте удаленную видеовстречу. Всегда оставаться на связи, независимо от того, разделены ли вы континентом, несколькими городами или протоколами COVID-19.

Общение в чате с помощью текстовых сообщений, телефона и видеочата может не вызывать таких же ощущений удовлетворения, как личное общение, но виртуальное взаимодействие может помочь вам почувствовать себя более связанным, пока вы переживаете разлуку. Планирование регулярного времени для "встреч" дает вам повод с нетерпением ждать.

Используйте напоминания и сувениры

Во время регулярных периодов разлуки - например, если вы находитесь в отношениях на расстоянии, - если вы оставите несколько вещей у себя дома, это поможет напомнить вам, что они скоро вернутся.

Даже когда вы логически знаете, что расстояние не будет длиться вечно, ежедневные напоминания могут помочь закрепить этот факт в вашем сознании, сделав разлуку более горько-сладкой, чем просто горькой.

Бросьте свитер через спинку кресла, время от времени используйте шампунь, включите свой любимый альбом и оставьте несколько книг на журнальном столике. Таким образом, вы создадите иллюзию присутствия.

Вернитесь к себе

Многие люди, состоящие в романтических отношениях и близкой дружбе, в конечном итоге делают много дел вместе, что иногда оставляет у вас меньше времени для себя.

Всем иногда нужно побыть в одиночестве. Временная разлука может оставить вас одиноким, но также дает возможность для некоторого самопознания.

Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы заняться новыми интересами или занятиями, которые вам нравятся, но которые не нравятся любимому человеку, будь то одиночный поход или выходные, посвященные исключительно художественным фильмам.

Если человек умер

Смерть, окончательная потеря, обычно тяжелее всего. После разрыва или отчуждения вы можете принять возможность примирения в будущем, но окончательная смерть может оставить у вас чувство, будто вы всегда будете скучать по любимому человеку.

Некоторая доля горя может сохраняться, но время часто помогает облегчить боль. А пока постарайтесь сосредоточиться на радостях, которые они добавили в вашу жизнь:

Проводите время в любимых местах, например в любимом парке.

Закажите еду на вынос из любимого ресторана.

Посадите дерево или цветок как памятник.

Напишите умершему письмо с воспоминаниями об общем опыте.

Пересмотрите старые фотографии или видео, чтобы почувствовать себя ближе к нему.

В одиночку бывает трудно справиться с горем. Если тоска по любимому человеку становится невыносимой до такой степени, что это начинает влиять на вашу повседневную жизнь и отношения, терапевт может предложить сочувственную поддержку и рекомендации, как справиться с потерей и справиться с горем продуктивными способами.