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Как пережить расставание - 7 практических советов от эксперта

21 мая 2020, 15:13

Все имеет начало и конец, и так случается, что окончание и разрыв отношений особенно болезненны - иногда для обеих сторон.

Как пережить расставание
Как пережить расставание / Pixabay

Иногда не получается построить отношения или семьи с одним человеком. Когда все подходит к логическому завершению, остаются болезненные последствия. Об этом знает не понаслышке ведущий Кохання на виживання, на Новом канале. Олег Кензов дважды прошел через развод, и получил полезный опыт, позволивший ему стать сильнее.

Олег Кензов решил поделиться парой советов, как лучше пережить завершение отношений с Новым каналом.

1. Не вините себя

Когда отношения рушатся, зацикливаешься на том, что можно было сделать иначе. Начинаешь искать причины, почему не удалось сохранить гармонию и счастье. Причем если ты стал инициатором разрыва, то мучает чувство вины. А если оставили тебя – падает самооценка. Важно простить себя за неудавшиеся отношения, чтобы идти дальше.

2. Позвольте себе страдать

Когда отношения заканчиваются, изо всех утюгов льются советы отвлечься и уйти в работу, чтобы "забыть об этом дураке или стерве". Легко сказать. Так же легко, как просить больного с температурой пробежать кросс. Он может попытаться это сделать, но вряд ли станет здоровее. Тактика отвлечения помогает лишь притупить боль. Но не прожить и отпустить ее. Позвольте себе горевать, но не зацикливайтесь на грусти.

3. Ищите радость

Делайте то, что приносит приятные эмоции, поднимает самооценку и улучшает настроение. Может показаться, что жизнь закончилась. Внимательно оглянитесь по сторонам: любовь к противоположному полу – не единственная делает жизнь яркой. В вашем внимании и общении нуждается много людей, так давайте дарить их.

4. Не лечитесь за счет другого

Есть соблазн вступить в новые отношения, чтобы не чувствовать боли расставания. Лучше не бросаться сразу в объятия к другому человеку. Это будет нечестно по отношению к нему. Да и вы не сможете вынести ценных уроков из расставания. Если понимаете, что скучаете по телесному контакту, запишитесь на парные танцы или массаж – они  компенсируют отсутствие прикосновений.

5. Узнайте себя

Расставание дарит не только боль, но и свободу. Разрыв – отличный повод начать делать то, на что не хватало времени в паре. 

6. Помогите себе

Во время разрыва болит не только душа. Из-за того, что организм переживает стресс, нарушается сон, страдает сердечно-сосудистая система и гормональный фон. Так реагирует организм на эмоциональное напряжение. В этой ситуации не перегружайте себя работой, не пытайтесь забыться на вечеринках до утра. Наоборот, старайтесь полноценно спать, займитесь спортом, чтобы сбрасывать напряжение, и питайтесь продуктами, которые не перегружают и придают организму силы.

Олег Кензов
Олег Кензов / Новый Канал

Универсального рецепта, как максимально безболезненно пережить расставание, нет. Попробуйте прислушаться к тому, что подсказывают вам тело и внутренний голос. И постарайтесь вынести из расставания полезный опыт, позволяющий избежать разрушительного сценария в будущем.

Осенью 2020 выходит новый сезон шоу Кохання на виживання - об отношениях на грани экстремальных условий, в котором можно почерпнуть много удивительного.

Напомним, ученые придумали, как спасать и восстанавливать нервы

Олег Кензов новости шоу бизнеса Новый канал отношения
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