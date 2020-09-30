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Как победить коронавирус и грипп: сексологи назвали интересный способ для усиления иммунитета

30 сентября 2020, 16:14

На химические вещества, связанные с иммунной системой организма, влияет сексуальная стимуляция.

Мастурбация
Было проведено несколько очень небольших исследований, предполагающих, что на химические вещества, связанные с иммунной системой организма, влияет сексуальная стимуляция/ healthline.com

На пороге эпидемия гриппа и совершенно непрогнозируемое буйство коронавируса. Что еще, кроме традиционных средств, может укрепить вашу иммунную систему?

По информации издания Health, в исследовании, в котором участвовали 11 мужчин, изучалось влияние оргазма при мастурбации на количество клеток крови и иммунную систему. Количество лейкоцитов у каждого участника регистрировалось за пять минут до и через 45 минут после достижения сольного оргазма, а количество после оргазма было выше.

Означает ли это небольшое исследование, что люди должны начать получать удовольствие от одиночества, чтобы оставаться здоровыми?

Если вы надеетесь, что все, что вам нужно сделать, чтобы сдержать распространение нового коронавируса и гриппа, - это мастурбировать под простынями, вас заинтересует исследование, проведенное кафедрой медицинской психологии Университетской клиники Эссена, Германия, которое был опубликовано в журнале Neuroimmunomodulation в 2004 году.

"Было проведено несколько очень небольших исследований, предполагающих, что на химические вещества, связанные с иммунной системой организма, влияет сексуальная стимуляция", - сказала Гейл Сальц, доктор медицины, доцент психиатрии в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице Медицинской школы Вейл-Корнелл. Однако она указывает на то, что исследования очень небольшие и не тиражировались. "Насколько мне известно, ни одно исследование не говорит конкретно о том, что мастурбация укрепляет иммунную систему, предотвращая или помогая бороться с инфекцией", - говорит доктор Зальц.

Но это не значит, что мастурбация не приносит целого ряда преимуществ для психического и физического здоровья. Хотя немногие исследования посвящены конкретно преимуществам сольного секса, считается, что оргазм в целом снижает стресс, снижает кровяное давление, повышает самооценку и снимает боль.

Хотя нет научно обоснованных крупных исследований, показывающих четкую связь между мастурбацией и высвобождением эндорфинов (стрессовых и обезболивающих) в мозге, понятно, что физическая активность в целом способствует увеличению количества этих химических веществ, дающих хорошее самочувствие. По данным клиники Майо, практически любая форма упражнений может снимать стресс.

Помимо пользы для здоровья, мастурбация может даже помочь вашим отношениям. Одно исследование, опубликованное в Journal of Sex Education and Therapy, показало, что женщины, которые мастурбировали, имели более счастливые браки по сравнению с теми, кто не доставлял себе сексуального удовольствия.

Остановит ли вас мастурбация от болезни? Одним словом, нет. Чтобы укрепить свою иммунную систему, вам нужно начать с диеты и физических упражнений.

"Самый важный способ поддерживать нормальное функционирование вашей иммунной системы - это старомодный способ, о котором никто не любит говорить: диета и упражнения", - сказал ранее Тимоти Майнарди, доктор медицины, аллерголог и иммунолог из Нью-Йорка.

Другие советы Майнарди по повышению иммунитета: как следует высыпаться, мыть руки с мылом и пользоваться дезинфицирующим средством для рук, когда вы находитесь в общественных местах.

секс мастурбация здоровье
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