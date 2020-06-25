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Биологи рассказали, почему опасно спать с включенным телевизором

Для любителей уютно похрапеть под синий свет телеэкрана у ученых плохая новость

25 июня 2020, 05:25

Телевизор
Биологи рассказали, почему опасно спать с включенным телевизором / УНИАН

Привычка отходить ко сну прямо у экрана телевизора гораздо опаснее, чем считалось ранее.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели сотрудники Национального института экологических наук США.

Люди довольно часто засыпают перед телевизором, однако эта привычка представляет угрозу для здоровья (в первую очередь ‒ женского). На это указывают результаты проведенного эксперимента, участниками которого стали 43 722 женщин в возрасте от 35 до 74 лет, проживающих в США и Пуэрто-Рико.

Читайте такжеПохудение на карантине: названы самые опасные диетыОказалось, что если женщины спят без какого-либо освещения, то у них не возникает проблем с весом. Когда же в комнате такое освещение есть либо работает телевизор, то угроза набора лишней массы тела увеличивается на 17%.

Иначе говоря, имеющие данную привычку женщины могут за пятилетие поправиться на пять килограмм. Как пояснили ученые, генетически люди привыкли к такому положению вещей ‒ ночью должно быть темно, а днем ‒ светло.

Искусственное оснащение сбивает биологические ритмы организма и запускает гормональные сбои.

Напомним, ранее объединенный коллектив исследователей из нескольких государств планеты закончил проект, по итогам которого был установлен четкий ген, изменение уровня которого в теле позволяет людям не набирать лишний вес (вовсе не ограничивая себя в еде).

телевизор здоровье похудение ожирение
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