Как похудеть быстро: названы 3 здоровых способа

Наиболее важной частью является сокращение сахара и крахмалов или углеводов / Фото kosmetsovet.com

Есть много способов быстро похудеть. Тем не менее, многие планы диеты заставляют вас чувствовать себя голодным или неудовлетворенным. Это основные причины, по которым вам может быть трудно придерживаться диеты.

Однако не все диеты имеют такой эффект. Низкоуглеводные диеты эффективны для похудения и их легче придерживаться, чем других диет.

Быстрое похудение

Главред предлагает трехэтапный план по снижению веса, который использует низкоуглеводную диету и нацелен на:

значительное снижение аппетита

быструю потерю веса

улучшение метаболического здоровья

Наиболее важной частью является сокращение сахара и крахмалов или углеводов. Когда вы это делаете, ваш уровень голода снижается, и вы, как правило, в конечном итоге съедаете значительно меньше калорий, сообщается в исследовании американского сообщества Obesity Society.

Вместо того, чтобы сжигать углеводы для получения энергии, ваше тело теперь начинает сжигать накопленный жир для получения энергии.

Еще одним преимуществом сокращения углеводов является то, что он снижает уровень инсулина, в результате чего почки теряют избыток натрия и воды. Это уменьшает вздутие живота и лишний вес воды, сообщается в исследовании, опубликованном в American Journal of Physiology.

Исследования показывают, что низкоуглеводная диета может снизить аппетит, что может привести к тому, что вы будете есть меньше калорий, не думая об этом и не чувствуя голода.

Проще говоря, уменьшение углеводов может привести к быстрой и легкой потере веса.

Вы должны снизить потребление углеводов до 20–50 г в день / bb.lv

Каждый из ваших приемов пищи должен включать источник белка, источник жира и овощи с низким содержанием углеводов.

Как правило, старайтесь есть два-три раза в день. Если вы чувствуете себя голодным во второй половине дня, добавьте четвертый прием пищи.

Таким образом, вы должны снизить потребление углеводов до 20–50 г в день.

Белок

Потребление большого количества белка является неотъемлемой частью этого плана.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что употребление большого количества белка может повысить расход калорий на 80–100 калорий в день.

Диеты с высоким содержанием белка также могут уменьшить тягу и навязчивые мысли о еде на 60%, уменьшить желание перекусить поздно ночью наполовину и заставить вас чувствовать себя сытым. В одном исследовании люди на диете с более высоким содержанием белка ели на 441 меньше калорий в день.

Когда дело доходит до потери веса, белок является важным питательным веществом.

Здоровые источники белка включают в себя:

Мясо : говядина, курица, свинина и баранина

: говядина, курица, свинина и баранина Рыба и морепродукты : лосось, форель и креветки

: лосось, форель и креветки Яйца : цельные яйца с желтком

: цельные яйца с желтком Растительные белки : бобы, бобовые и соя

: бобы, бобовые и соя Овощи с низким содержанием углеводов

Не бойтесь загружать свою тарелку овощами с низким содержанием углеводов. Они наполнены питательными веществами, и вы можете есть их очень большое количество, не потребляя более 20-50 чистых углеводов в день.

Диета, основанная в основном на нежирных источниках белка и овощах, содержит все: клетчатку, витамины и минералы, необходимые для здоровья.

Многие овощи с низким содержанием углеводов, в том числе:

брокколи

цветная капуста

шпинат

помидоры

листовая капуста

брюссельская капуста

капуста

швейцарский мангольд

салат

огурец

Здоровые жиры

Не бойтесь есть жиры. Источники здоровых жиров включают в себя:

оливковое масло

кокосовое масло

масло авокадо

сливочное масло

Вам не нужно делать упражнения, чтобы похудеть на этом плане, но поднимая вес в спортзале, вы будете сжигать много калорий и предотвращать замедление метаболизма, что является распространенным побочным эффектом потери веса.

Исследования по низкоуглеводной диете, опубликованные на Science Direct показывают, что вы можете нарастить мышечную массу, потеряв при этом значительное количество жира.

Попробуйте ходить в спортзал три-четыре раза в неделю, чтобы работать с тренажерами. Если вы новичок в тренажерном зале, попросите у тренера совета.

Если вы не можете поднимать тяжести, достаточно кардио-тренировок, таких как ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание. Как кардио, так и тяжелая атлетика могут помочь с потерей веса.