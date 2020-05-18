Как похудеть в ногах: чемпионка назвала лучшие упражнения

Многих интересует, как быстро похудеть, но мало людей интересуется, как это сделать правильно. Абсолютная чемпионка Украины по фитнес-бикини указала на важные факты.
Желающие похудеть уже находятся на низком старте – после 22 мая в Украине планируют ослабить коронавирусный карантин, и после этого должны заработать спортзалы и фитнес-центры.
Немалое количество желающих избавиться от лишнего веса сначала ищет быстрые пути похудения, добавляет физические нагрузки и пренебрегает правильным питанием или наоборот – люди садятся на диеты, но мало двигаются.
Часто спрашивают, как похудеть быстро, как сбросить лишний вес в конкретных местах, и как избавиться от конкретного веса – 5, 10, 20 кг.
На эти вопросы Главреду лаконично ответила персональный тренер, абсолютная чемпионка Украины по фитнес-бикини Инна Щербинина, а также посоветовала лучшие упражнения для похудения в ногах.
Как похудеть на 10 кг, на 20 кг или на 5 кг
Тренер подчеркнула, что похудение зависит от рациона. В процессе похудения 80% успеха зависит от питания, а 20% – от упражнений. То есть, похудеть без диет не получится.
Чемпионка добавила, что худеть быстро вредно для здоровья.
"…На 10 кг реально похудеть полному и очень полному (человеку – Ред.), и с каждым индивидуально, каждый организм – это отдельный мир", – сказала Щербинина.
Как похудеть в ногах, в животе, в лице, в руках
Собеседница отметила, что локально организм не худеет.
Таким образом, ответ на менее популярный вопрос – как правильно похудеть – можно сформулировать так: привести в порядок рацион, добавить адекватные физические нагрузки и не спеша идти к цели.
Лучшие упражнения для похудения в ногах: упражнение №1 – приседания
Тренер отметила, что для эффективности во время приседаний лучше использовать дополнительный вес. В домашних условиях можно использовать бутыль с водой.
В спортзале приседать можно в специальном тренажере или просто со штангой, главное – правильно делать упражнение и подобрать адекватный вес. Если вы раньше не занимались, лучше посоветоваться с тренером.
Как похудеть в ляшках: лучшее упражнение №2 – румынская тяга
Румынскую тягу можно делать со штангой или гантелями. Новичкам перед выполнением упражнения тоже лучше посоветоваться с тренером.
Как похудеть в бедрах: лучшее упражнение №3 – выпады
Выпады можно делать с гантелями или со штангой.