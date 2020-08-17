Как похудеть легко: эксперты назвали натуральную добавку

Ему приписывают ряд преимуществ для здоровья. / Фото pixabay.com

Летние каникулы для многих в этом году выглядели совсем иначе, но желание похудеть осталось. Когда вы хотите похудеть, все старые мантры верны: меньше есть и больше двигаться. По словам экспертов, есть добавка, которая может немного облегчит похудение. Прием экстракта зеленого чая может помочь вам похудеть.

Как сообщает WebMed, экстракт зеленого чая - это его концентрированная форма, всего одна капсула содержит такое же количество активных ингредиентов, как средняя чашка зеленого чая. Как и зеленый чай, экстракт зеленого чая является отличным источником антиоксидантов.

Ему приписывают ряд преимуществ для здоровья, от укрепления здоровья сердца, печени и мозга до улучшения состояния вашей кожи, снижения риска рака и даже помощи в потере веса.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, изучались зеленый чай и термогенез.

В исследовании отмечается: "Термогенный эффект чая обычно объясняется содержанием в нем кофеина. Мы сообщаем здесь, что экстракт зеленого чая стимулирует термогенез коричневой жировой ткани в гораздо большей степени, чем это может быть связано с содержанием в нем кофеина".

Исследование пришло к выводу, что экстракт зеленого чая, через его катехин-полифенолы и кофеин, эффективен для стимуляции термогенеза, что снижает риск ожирения.

В другом исследовании была проанализирована эффективность экстракта зеленого чая в увеличении 24-часового расхода энергии у мужчин.

Оно пришло к выводу, что зеленый чай обладает термогенными свойствами и способствует окислению жиров, помимо того, что объясняется его содержанием кофеина как таковым, и может играть роль в контроле состава тела посредством симпатической активации термогенеза, окисления жиров или того и другого.

Экстракт зеленого чая богат катехинами и приличным количеством кофеина.

Интересно, что кажется, что эта комбинация ингредиентов отвечает за его свойства потери веса.

Как катехины, так и кофеин помогают похудеть, регулируя гормоны, которые могут усиливать термогенез.

Термогенез - это процесс сжигания калорий в организме для переваривания пищи и выработки тепла.

Было показано, что зеленый чай ускоряет этот процесс, повышая эффективность сжигания калорий, что может привести к потере веса.

Зеленый чай известен своей способностью к усиленному окислению жиров, что со временем приводит к общему сокращению жировых отложений.

Обзор всех исследований на людях, проведенных с зеленым чаем в 2009 году, пришел к такому же выводу.

Было подсчитано, что люди, пьющие зеленый чай, потеряли на 1,3 кг больше веса по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Перед приемом любых новых добавок для похудания важно проконсультироваться со своим терапевтом.