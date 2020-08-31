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Как похудеть наверняка: ученые выявили фактор, повышающий успех в три раза

31 августа 2020, 16:13

Но участие партнера не повлияло на показатели успеха бросить курить.

Ученые, похудение
Но участие партнера не повлияло на показатели успеха бросить курить / stilnos.com

Исследование показало, что пары, которые пытаются вместе похудеть, почти в три раза чаще добиваются успеха.

По информации The Daily Mail, по словам исследователей, у пар, худеющих вместе, в 2,7 раза было больше шансов похудеть за год, чем у тех, кто делал это без поддержки своего партнера.

Но участие партнера не повлияло на показатели успеха бросить курить или больше заниматься спортом, что, по мнению исследователей, требует большей личной мотивации.

Исследование, проведенное под руководством Лотте Вервейдж, дипломированной медсестры и аспиранта Амстердамского университета прикладных наук, было представлено на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).

Вервейдж сказала: "Наше исследование показывает, что, когда супруги объединяют усилия, чтобы изменить привычки, пациенты имеют больше шансов стать здоровее, особенно когда речь идет о похудении".

Пациенты с партнером-участником почти в три раза успешнее похудели по сравнению с теми, кто делал это в одиночку. Они похудели больше, чем пациенты с партнером, который не присоединился к программе, но на сколько она не сообщила.

Однако при активном участии партнеров улучшений в отношении отказа от курения или физической активности не наблюдалось. "Эти проблемы образа жизни могут больше зависеть от индивидуальной мотивации и настойчивости", - сказала Вервидж.

"Пары часто ведут схожий образ жизни, и трудно изменить привычки, когда только один человек прилагает усилия. В игру вступают практические вопросы, такие как покупка продуктов, но также и психологические проблемы, когда поддерживающий партнер может помочь сохранить мотивацию", - добавляет она.

Программа похудания представляла собой еженедельные групповые занятия с тренером по наблюдению за фигурой в течение года. Для физических нагрузок был предоставлен онлайн-тренер.

Она также представила то, как должна выглядеть сбалансированная диета:

  • Ежедневно ешьте не менее 5 порций разнообразных фруктов и овощей. Учитываются все свежие, замороженные, сушеные и консервированные фрукты и овощи.
  • Используйте картофель, хлеб, рис, макаронные изделия или другие крахмалистые углеводы, в идеале цельнозерновые.
  • 30 граммов клетчатки в день: это то же самое, что есть: 5 порций фруктов и овощей, 2 печенья из цельнозерновой муки, 2 толстых ломтика непросеянного хлеба и большой запеченный картофель с кожурой.
  • Используйте молочные продукты, выбирая варианты с меньшим содержанием жира и сахара.
  • Ешьте фасоль, бобовые, рыбу, яйца, мясо и другие белки (включая 2 порции рыбы каждую неделю, одна из которых должна быть жирной).
  • Выбирайте ненасыщенные масла и спреды и употребляйте их в небольших количествах.
  • Пейте 6-8 чашек / стаканов воды в день.
  • Взрослым следует употреблять менее 6 г соли и 20 г насыщенных жиров для женщин или 30 г для мужчин в день.
здоровье диета ЗОЖ
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