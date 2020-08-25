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Как похудеть: назван самый эффективный способ за все время

25 августа 2020, 09:44

Существует множество диет для похудения и поддержания здорового веса.

Ученые, похудение
Существует множество диет для похудения и поддержания здорового веса. / stilnos.com

Существует множество диет для похудения и поддержания здорового веса. Одни рекомендуют употреблять один продукт или группу на протяжении определенного времени, другие ограничивают калории. Но эксперты во всем мире склоняются к мысли, что наиболее эффективным методом считается интервальное голодание.

Интервальное голодание - это общий термин, охватывающий различные типы голодания, наиболее популярным из которых является метод 16/8. Это предполагает ежедневное голодание в течение 14-16 часов и ограничение ежедневного приема пищи до восьми часов.

Этот тип диеты обещает помочь похудеть, потому что, хотя они могут и не считать калории, прием пищи в течение определенного периода времени автоматически поможет съесть меньше калорий, сообщает Express.co.uk.

Важно не переоценивать пропущенную пищу в часы кормления, иначе это может привести к увеличению веса.

Согласно Healthline, интервальное голодание - одна из самых популярных мировых тенденций в области здоровья и фитнеса, и люди используют его для похудения, а также для улучшения общего состояния здоровья и упрощения образа жизни.

В режиме питания указывается не то, какие продукты вам следует есть, а скорее, когда вы должны их есть.

Поэтому это обычно не считается диетой, но часто описывается как структурированный план питания, который помогает похудеть.

Другой популярный способ прерывистого голодания известен как диета 5:2, которая включает сокращение потребления калорий до 500-600 калорий два дня в неделю, не следующих подряд, и нормальное питание в течение остальных пяти дней.

В день голодания разрешены напитки без калорий, такие как вода, черный или зеленый чай и кофе.

Прерывистое голодание может помочь снизить уровень инсулина, что поможет жировым клеткам высвобождать накопленный сахар для использования в качестве энергии.

Снижение веса происходит при падении уровня инсулина.

Эта диета была популяризирована Майклом Мосли и сейчас так популярна, потому что считается скорее изменением образа жизни, чем диетой.

Healthline также предлагает другой метод голодания, известный как Eat Stop Eat, который популяризировал фитнес-эксперт Брэд Пилон.

Он предполагает 24-часовое голодание один или два раза в неделю.

На веб-сайте говорится: "Если вы воздержитесь от обеда в один прекрасный день до ужина на следующий день, это составит полноценный 24-часовой перерыв. Например, если вы заканчиваете ужин в 19:00 понедельника и не едите до ужина в 19:00 следующего дня, вы завершили полный 24-часовой интервал. Вы также можете голодать с завтрака до завтрака или с обеда до обеда - конечный результат тот же".

Если вы хотите похудеть, придерживаясь этого режима питания, очень важно, чтобы вы питались нормально в периоды приема пищи.

Известно, что это один из наиболее сложных видов голодания, так как он длится длительный период времени.

похудение
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