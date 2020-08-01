Ученые нашли новую причину ожирения у женщин

/scarysymptoms.com

Женщинам, у которых либо вовсе нет, либо крайне мало социальных связей, гораздо сильнее грозит развитие ожирения, чем мужчины с аналогичным уровнем социального взаимодействия.

Об этом сообщается в международном научном журнале PLOS One.

Исследованием занималась команда ученых из университета Британской Колумбии (Канада). они проанализировали социальные контакты 28 238 человек в возрасте от 45 до 85 лет и их связь с индексом массы тела, окружностью талии и общим уровнем ожирением.

В результате исследования выяснилось: одинокие женщины — незамужние, вдовы, разведенные, — которые проживают одни и имеют небольшую ежемесячную социальную активность либо не имеют вовсе, в среднем имели самый большой объем талии.

"Медики могли бы рекомендовать одиноким пациенткам пожилого возраста участие в различных социальных мероприятиях для борьбы с ожирением", — заявил один из руководителей проекта, доктор Зейнаб Хоссейни.

Читайте такжеКилограммам - бой: ученые рассказали, как похудеть при диете на основе гречки

Напомним, ранее в США исследователи закончили проект, который посвящен проблеме ‒ какой из завтраков помогает человеку бороться с ожирением лучше всего.