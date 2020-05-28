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Ученые выяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют

28 мая 2020, 03:01

Исследователи ответили на вопрос, который не раз себе задавали люди с лишним весом - "Почему некоторые жрут и не толстеют?".

Ученые, похудение
Ученые, похудение / stilnos.com

Коллектив штатных исследователей ученых из Института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) выяснил, что за худобу человека, скорее всего, отвечает определенный ген.

"Большинство ученых изучают ожирение и генетику ожирения. Мы просто поменяли тактику и изучили худобу, открыв новую область для исследований", – цитирует специализированный журнал Cell одного из руководителя проекта, Джозефа Пеннингера.

По его словам, исследователям удалось выявить группу людей, которые не толстеют вне зависимости от употребляемой в пищу еды. У них ученые и нашли общие генетические маркеры.

Читайте такжеЗеленый кофе для похудения – купить стоит или это деньги на ветерИсследователи предполагают, что за врожденную худобу отвечает мутация ALK-гена. Подавление его синтеза обычно и приводит к ускоренному сжиганию жира.

"ALK широко изучался в контексте рака, но вне данного контекста о биологической роли этого гена известно мало", – рассказал другой руководитель проекта Майкл Ортхофер.

По его словам, долгие испытания на лабораторных животных и насекомых продемонстрировали ‒ отключение ALK в гипоталамусе (область мозга ‒ центральная точка координации метаболизма), приводит к сжиганию жира.

Напомним, ранее эксперты провели анализ 121 диеты и установили: единственная эффективная в плане похудения ‒ средиземноморская диета.

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