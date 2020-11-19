Как понизить билирубин с помощью натуральных средств: 4 способа

Высокий билирубин обычно является признаком проблем с печенью. / Pixabay

Билирубин - это вязкое коричневато-желтое вещество, которое является естественным побочным продуктом печеночных процессов, таких как разрушение старых красных кровяных телец.

Обычно он выводится из организма без повода для беспокойства, но иногда он может накапливаться в больших количествах, что указывает на основное состояние здоровья, такое как неалкогольная жировая болезнь печени, гепатит или алкогольный цирроз.

Высокий билирубин обычно является признаком проблем с печенью. Уровень билирубина может служить показателем здоровья печени. Например, люди с серьезным циррозом или рубцеванием печени часто имеют повышенный уровень билирубина, потому что их печень неспособна эффективно фильтровать токсины.

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Состояния печени, которые могут вызвать цирроз, включают:

Неалкогольная жировая болезнь печени

Алкогольный цирроз

Гепатит

Камни в желчном пузыре

Однако некоторые состояния, такие как синдром Жильбера - наследственное безвредное состояние - могут вызывать повышение уровня билирубина.

Билирубин измеряется в миллиграммах билирубина на децилитр крови или мочи (мг / дл). У взрослых нормальный уровень билирубина составляет менее одного миллиграмма на децилитр. Высокий уровень билирубина превышает 2,5 миллиграмма билирубина на децилитр.

Высокий уровень билирубина приводит к желтухе - состоянию, которое вызывает отчетливый желтый оттенок на коже, белках глаз и нижней части языка.

Когда у вас заболевание печени, билирубин "накапливается в печени, который затем попадает в кровоток и распространяется по всему телу. Вот почему вы выглядите желтым", - говорит Пол Кво, доктор медицины, профессор медицины и директор гепатологии в больнице. Медицинский центр Стэнфордского университета.

По словам Кво, люди с повышенным уровнем билирубина в результате тяжелого заболевания или повреждения печени также могут испытывать:

Зуд

Усталость

Более темная моча

Более светлый кал

Если вы испытываете эти симптомы, немедленно обратитесь за медицинской помощью, поскольку основное заболевание печени требует не только домашних средств. Тем не менее, следование этим четырем советам может помочь вам улучшить общее состояние печени в дополнение к медицинским рекомендациям.

1. Оставайтесь гидратированными

Сохранение гидратации помогает снизить уровень билирубина, облегчая удаление шлаков из организма. Мужчинам следует выпивать около 3,5 л воды в день, а женщинам - 2,5 л.

Поскольку вода стимулирует метаболизм и действует как подавитель аппетита, это также эффективный способ поддерживать нормальный вес. По словам Кво, ожирение является основной причиной неалкогольной жировой болезни печени, от которой страдает до четверти населения мира.

2. Ешьте свежие фрукты и овощи

Поскольку фрукты и овощи содержат мало жира и сахара, они способствуют общему здоровью печени и органов.

Кво - большой поклонник средиземноморской диеты для тех, кто хочет улучшить здоровье своей печени. В диете упор делается на листовые зеленые овощи. "Итак, шпинат, брокколи, капуста, руккола - все это полезно для печени", - говорит Кво.

Другие полезные для печени продукты включают:

Виноград

Клюква

Черника

Орехи

Оливковое масло

Но не стоит употреблять их по полкило при каждом приеме пищи. "Настоящий ключ здесь - умеренность", - говорит Кво.

3. Увеличьте потребление клетчатки

По данным Американского фонда печени, диета с высоким содержанием клетчатки способствует здоровью печени. Женщины должны потреблять от 21 до 25 граммов клетчатки в день, а мужчины - от 30 до 38.

4. Избегайте алкоголя

Если вы хотите улучшить здоровье своей печени, важно снизить потребление алкоголя. Это потому, что "если вы пьете слишком много, ваша печень будет повреждена", - говорит Кво.

Кво говорит, что Консультативный комитет по диетическим рекомендациям, федеральный орган, состоящий из 20 экспертов в области здравоохранения, недавно рекомендовал мужчинам и женщинам ограничиваться одним напитком в день. Однако для максимального улучшения здоровья печени вам следует полностью избегать употребления алкоголя.