УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как понизить давление: 7 натуральных напитков

9 ноября 2020, 20:25

Помимо определенных продуктов, которые могут помочь снизить кровяное давление, также могут быть полезны некоторые виды напитков.

Травы,чай
Травы,чай

Когда кровяное давление не контролируется, это может привести к таким осложнениям, как сердечные заболевания и инсульт.

Одна из ваших первых линий защиты от высокого кровяного давления (гипертонии) - это диета. Принятие диеты, благоприятной для артериального давления, может помочь поддерживать артериальное давление в пределах нормального диапазона без побочных эффектов, вызываемых лекарствами.

Помимо определенных продуктов, которые могут помочь снизить кровяное давление, также могут быть полезны некоторые виды напитков.

В этой статье Главред более подробно рассмотрит 7 различных видов напитков, которые могут помочь снизить кровяное давление.

Читайте такжеВысокое давление: врач посоветовал доступный овощ против "тихого убийцы"

1. Томатный сок

Все больше данных свидетельствует о том, что употребление одного стакана томатного сока в день может улучшить здоровье сердца.

В исследовании 2019 года японские исследователи оценили влияние употребления в среднем одной чашки томатного сока в день среди участников с факторами риска сердечных заболеваний.

Они пришли к выводу, что томатный сок улучшает систолическое и диастолическое артериальное давление, а также холестерин ЛПНП. Другие недавние исследования показали аналогичные результаты среди людей с гипертонией 1 стадии и беременных женщин.

Чтобы избежать ненужного натрия, который может иметь противоположный эффект на артериальное давление, обязательно покупайте несоленый томатный сок.

2. Свекольный сок

Эти красочные низкокалорийные овощи не только содержат множество полезных для здоровья витаминов, минералов и растительных соединений, но также могут помочь снизить кровяное давление.

Свекла богата диетическими нитратами - соединением, которое, как известно, снижает кровяное давление. В обзоре в 2017 году исследователи обнаружили, что эти преимущества были сильнее, чем эффекты одних нитратов.

Другими словами, другие полезные для сердца соединения, вероятно, тоже могут быть использованы.

3. Черносливовый сок

Уже давно известно, что сливовый сок помогает облегчить запор. Но одно из менее известных преимуществ сока чернослива для здоровья заключается в том, что он также снижает кровяное давление.

Исследователи сообщили о значительном снижении артериального давления у людей, которые ели разовую дозу из трех черносливов в день. Люди, которые ели шесть черносливов в день, испытали дополнительное снижение систолического артериального давления.

Более того, было обнаружено, что дозы из трех и шести черносливов также снижают уровень холестерина ЛПНП.

Чтобы воспользоваться этим эффектом, выпейте стакан 100-процентного сока чернослива или сделайте свой собственный, смешав замоченный чернослив.

4. Гранатовый сок

Гранаты не только богаты питательными веществами, такими как фолиевая кислота и витамин С, но и обладают мощным противовоспалительным действием. Поэтому неудивительно, что гранатовый сок может способствовать здоровому питанию сердца.

Обзор литературы восьми рандомизированных контролируемых исследований в 2016 году показал, что употребление гранатового сока может помочь снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.

Влияние на систолическое артериальное давление не зависело от того, как долго участники употребляли гранатовый сок и сколько. Исследователи рекомендуют не менее 240 миллилитров для снижения диастолического артериального давления.

Если вы решили добавить в свой рацион гранатовый сок, убедитесь, что это 100-процентный сок без добавления сахара.

5. Ягодный сок

Как и гранат, ягоды, особенно черника, известны своими антиоксидантными свойствами. Однако об их преимуществах для сердца известно меньше.

В обзоре 2020 года сообщается, что употребление клюквенного или вишневого сока может улучшить кровяное давление.

Исследователи пришли к выводу, что ягоды, вероятно, полезны для сердечно-сосудистой системы, но необходимо провести дополнительные исследования, чтобы прояснить их роль в предотвращении и контроле сердечных заболеваний.

Если вы выбираете купленный в магазине ягодный сок, убедитесь, что он не содержит добавленного сахара.

6. Обезжиренное молоко

Нежирные молочные продукты, такие как обезжиренное молоко и йогурт, являются ключевым компонентом диетических стратегий по борьбе с гипертонией, научно обоснованного набора рекомендаций по профилактике и лечению высокого кровяного давления.

В обзоре литературы 2011 года с участием 45 000 взрослых исследователи изучили потребление молочных продуктов с низким и высоким содержанием жиров и их влияние на артериальное давление.

Они пришли к выводу, что потребление молока с низким содержанием жира было связано с более низким риском высокого кровяного давления.

Старайтесь употреблять две-три порции нежирных молочных продуктов в день. Вы можете выпить стакан во время еды или добавить его в хлопья или смузи. Обезжиренное молоко на пару также станет отличным дополнением к кофе.

7. Чай

Что касается артериального давления, не все чаи одинаковы. В обзоре литературы, проведенном в ходе рандомизированных контролируемых исследований 2014 года, сравнивалось влияние потребления черного и зеленого чая на артериальное давление.

Исследователи сообщили, что длительное употребление обоих видов чая снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Однако снижение артериального давления было более значительным для зеленого чая.

чай сок
Сейчас вы просматриваете новость «Как понизить давление: 7 натуральных напитков». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:41
"Учили Будда, Христос и Мухаммед": уволенный профессор вступился за русский язык
20:35
"Полный бред​": инфекционист резко отреагировал на карантин выходного дня Видео
20:25
Как понизить давление: 7 натуральных напитков Видео
20:07
Гастро-блогер Юлия Панкова назвала фрукт от стресса и для здоровой кожи
20:02
У тещи Порошенко диагностировали инсульт, а не коронавирус – СМИ Видео
Реклама
20:01
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака Видео
19:53
Вину за сбитый вертолет России взял на себя Азербайджан: что заявили в Баку Видео
19:44
Гороскоп на 10 ноября для всех: визит удачи и новый маршрут судьбы Видео
19:43
Специалисты рассказали, как улучшить защиту интернет-банкинга
19:40
Одесса развернула масштабную борьбу против COVID-19 - Труханов актуально
19:37
"Увы... Президент чувствует себя хорошо": Мендель снова оконфузилась Видео
19:30
Death Stranding от Хидео Кодзимы вышла ровно год назад. И всё-таки гений? Видео
19:28
Понос: врачи назвали продукты, которые можно и нельзя во время диареи Видео
19:25
Появилась вакцина от СOVID-19 с эффективностью в 90% Видео
19:21
Украине нужен полный локдаун: Рубан сделал неожиданное заявление Видео
19:20
Мэра Николаева поразил Covid-19 и пневмония
19:18
Украине нужно смотреть не на США, а на Великобританию мнение
18:55
Снег на Новый год 2021: синоптик шокировал прогнозом погоды на декабрь ​ Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 4 выпуск 9 ноября Видео
18:51
Киев великодушно подсказал Путину, как закончить войну на Донбассе Видео
Реклама
18:42
Комаровский развеял резонансные мифы о пневмонии Видео
18:38
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
18:37
Российский военный вертолет сбили в Армении, есть жертвы Видео
18:30
В чем встречать 2021 год и год кого это будет
18:30
Лесенка – несравненная многослойная стрижка на длинные волосы 2020: фото Фото Видео
18:15
Еще один украинский министр заразился COVID-19 Видео
18:03
Принципы работы успешной микрофинансовой организации актуально
17:55
В украинскую армию вернули старую систему питания
17:52
Коронавирус атакует ОП: вслед за Зеленским COVID-19 нашли у Ермака Видео
17:48
Цены на игры для PS4 в Украине пробили новое "дно"
17:42
Появились первые отзывы критиков о Assassin's Creed Valhalla. Чуда не случилось
17:40
"Забыли" про обещание: семейным врачам не повысили зарплаты Видео
17:32
Эндорфины: 5 простых способов активировать гормон счастья Видео
17:22
Сергей Танчинец высказался об участниках Танці з зірками после вылета
17:17
Зеленский заболел коронавирусом
17:08
В Минкульте выступили против карантина выходного дня
16:46
Украине грозит полный локдаун: источник назвал дату Видео
16:45
​Хуже некуда: в ВОЗ сделали шокирующее заявление о пандемии COVID-19 Видео
16:42
В России певица родила мертвого ребенка и скончалась от Covid-19
16:30
Стала известна дата выхода грядущих эксклюзивов для PS5 Видео
Реклама
16:26
В Карабахе признали утрату контроля над ключевым городом Видео
16:10
Ляшко заверил, что врачи смогут выявлять коронавирус быстрее Видео
16:06
Украине не обойтись без локдауна: эксперт назвал причину Видео
16:00
В моду на зиму вернулись бесстрашные высокие ботинки в стиле 70-х: фото Фото Видео
15:55
Части украинцев выгодно отказаться от накопления пенсий – Минсоцполитики
15:41
В СНБО спрогнозировали, есть ли ядерная угроза от России для Украины Видео
15:39
Стало известно о состоянии Анастасии Заворотнюк после операции
15:28
Зеленский рассказал, сколько продлится карантин выходного дня Видео
15:13
Жесткий карантин и новые запреты: в Украине вводят второй этап реагирования на COVID-19 Видео
15:13
В Раде предлагают легализовать оружие: кто и когда получит разрешение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять