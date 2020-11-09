Как понизить давление: 7 натуральных напитков

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Когда кровяное давление не контролируется, это может привести к таким осложнениям, как сердечные заболевания и инсульт.

Одна из ваших первых линий защиты от высокого кровяного давления (гипертонии) - это диета. Принятие диеты, благоприятной для артериального давления, может помочь поддерживать артериальное давление в пределах нормального диапазона без побочных эффектов, вызываемых лекарствами.

Помимо определенных продуктов, которые могут помочь снизить кровяное давление, также могут быть полезны некоторые виды напитков.

В этой статье Главред более подробно рассмотрит 7 различных видов напитков, которые могут помочь снизить кровяное давление.

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1. Томатный сок

Все больше данных свидетельствует о том, что употребление одного стакана томатного сока в день может улучшить здоровье сердца.

В исследовании 2019 года японские исследователи оценили влияние употребления в среднем одной чашки томатного сока в день среди участников с факторами риска сердечных заболеваний.

Они пришли к выводу, что томатный сок улучшает систолическое и диастолическое артериальное давление, а также холестерин ЛПНП. Другие недавние исследования показали аналогичные результаты среди людей с гипертонией 1 стадии и беременных женщин.

Чтобы избежать ненужного натрия, который может иметь противоположный эффект на артериальное давление, обязательно покупайте несоленый томатный сок.

2. Свекольный сок

Эти красочные низкокалорийные овощи не только содержат множество полезных для здоровья витаминов, минералов и растительных соединений, но также могут помочь снизить кровяное давление.

Свекла богата диетическими нитратами - соединением, которое, как известно, снижает кровяное давление. В обзоре в 2017 году исследователи обнаружили, что эти преимущества были сильнее, чем эффекты одних нитратов.

Другими словами, другие полезные для сердца соединения, вероятно, тоже могут быть использованы.

3. Черносливовый сок

Уже давно известно, что сливовый сок помогает облегчить запор. Но одно из менее известных преимуществ сока чернослива для здоровья заключается в том, что он также снижает кровяное давление.

Исследователи сообщили о значительном снижении артериального давления у людей, которые ели разовую дозу из трех черносливов в день. Люди, которые ели шесть черносливов в день, испытали дополнительное снижение систолического артериального давления.

Более того, было обнаружено, что дозы из трех и шести черносливов также снижают уровень холестерина ЛПНП.

Чтобы воспользоваться этим эффектом, выпейте стакан 100-процентного сока чернослива или сделайте свой собственный, смешав замоченный чернослив.

4. Гранатовый сок

Гранаты не только богаты питательными веществами, такими как фолиевая кислота и витамин С, но и обладают мощным противовоспалительным действием. Поэтому неудивительно, что гранатовый сок может способствовать здоровому питанию сердца.

Обзор литературы восьми рандомизированных контролируемых исследований в 2016 году показал, что употребление гранатового сока может помочь снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.

Влияние на систолическое артериальное давление не зависело от того, как долго участники употребляли гранатовый сок и сколько. Исследователи рекомендуют не менее 240 миллилитров для снижения диастолического артериального давления.

Если вы решили добавить в свой рацион гранатовый сок, убедитесь, что это 100-процентный сок без добавления сахара.

5. Ягодный сок

Как и гранат, ягоды, особенно черника, известны своими антиоксидантными свойствами. Однако об их преимуществах для сердца известно меньше.

В обзоре 2020 года сообщается, что употребление клюквенного или вишневого сока может улучшить кровяное давление.

Исследователи пришли к выводу, что ягоды, вероятно, полезны для сердечно-сосудистой системы, но необходимо провести дополнительные исследования, чтобы прояснить их роль в предотвращении и контроле сердечных заболеваний.

Если вы выбираете купленный в магазине ягодный сок, убедитесь, что он не содержит добавленного сахара.

6. Обезжиренное молоко

Нежирные молочные продукты, такие как обезжиренное молоко и йогурт, являются ключевым компонентом диетических стратегий по борьбе с гипертонией, научно обоснованного набора рекомендаций по профилактике и лечению высокого кровяного давления.

В обзоре литературы 2011 года с участием 45 000 взрослых исследователи изучили потребление молочных продуктов с низким и высоким содержанием жиров и их влияние на артериальное давление.

Они пришли к выводу, что потребление молока с низким содержанием жира было связано с более низким риском высокого кровяного давления.

Старайтесь употреблять две-три порции нежирных молочных продуктов в день. Вы можете выпить стакан во время еды или добавить его в хлопья или смузи. Обезжиренное молоко на пару также станет отличным дополнением к кофе.

7. Чай

Что касается артериального давления, не все чаи одинаковы. В обзоре литературы, проведенном в ходе рандомизированных контролируемых исследований 2014 года, сравнивалось влияние потребления черного и зеленого чая на артериальное давление.

Исследователи сообщили, что длительное употребление обоих видов чая снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Однако снижение артериального давления было более значительным для зеленого чая.