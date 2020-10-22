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Как правильно чистить зубы щеткой и нитью: главные правила и ошибки

22 октября 2020, 00:55

Как правильно чистить зубы детям и взрослым: как держать зубную щетку, сколько выдавливать пасты и прочие маленькие хитрости – в материале Главреда.

Как правильно чистить зубы - фото, видео и главные ошибки
Как правильно чистить зубы - фото, видео и главные ошибки / УНИАН

Если чистить зубы неправильно, то рано или поздно это обернется проблемами не только с зубами, но также с желудком, сердцем, миндалинами и даже с костьми.

Методику, как правильно чистить зубы, начинать нужно с правильного направления движений зубной щетки. Чистить надо вверх-вниз – но ни в коем случае не вправо-влево (так бактерии только загоняются в "карманы" между зубами). Нижние зубы начинают чистить снизу вверх, а верхние – наоборот.

Не стоит выдавливать много зубной пасты: длинная "гусеница" – это рекламный ход, на самом деле хватит и небольшой "горошины".

Читайте такжеКак отбелить зубы: врачи рассказали, поможет ли содаДержать щетку советуют под углом 45 градусов к зубам и деснам. А завершить чистку как бы смахивающими движениями. Представьте, что зубы – это поверхность, с которой вы с помощью зубной щетки смахиваете невидимую пыль.

Второй момент – время чистки зубов. Делать это сразу после приема пищи не стоит: эмаль после еды уязвима. Стоит выждать хотя бы полчасика. А сама процедура должна продолжаться не менее трех минут.

Язык также нужно чистить, желательно щетиной зубной щетки, а не ее накладкой задней поверхностью.

Как правильно чистить зубы детям в картинках

как правильно чистить зубы фото

Как правильно чистить зубы нитью

Нить должна быть достаточно длинной (не менее 18 сантиметров), а ее края хорошо закреплены на пальцах (чаще всего это указательный и средний пальцы).

Подробнее, как правильно чистить зубы – на видео:

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Как правильно чистить зубы с брекетами

В этом случае зубы чистят после каждого приема пищи. Зубные пасты выбирают, исходя из их состава: чтобы было достаточно фтора. Помимо зубных щеток носителям брекетов стоит также вооружиться зубной нитью и специальным ершиком.

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