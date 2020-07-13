Врач рассказала, как правильно пить кофе в жару

Кофе выводит из организма жидкость / Фото pixabay.com

В жаркую погоду кофе нужно пить правильно, так как это напиток способствует выведению из организма жидкости.

Чтобы не столкнуться с обезвоживанием организма, нужно до или после приема чашки кофе выпить стакан воды. Об этом заявила, российский врач-терапевт Ирина Ярцева, передает РИА-Новости.

"Строгих противопоказаний и показаний относительно кофе в жару нет. Основное действие кофе – ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно чревато обезвоживанием. Поэтому важно до приема или после приема выпить стакан воды. И, конечно, следить в течение дня за самочувствием", – рассказала эксперт.

При этом врач советует ограничить количество кофе тем людям, у которых есть дополнительная физическая активность.

"Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару – еще больше. Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости", – посоветовала медик.

При этом нет никакой разницы, какой кофе пить – холодный или горячий.

"Никакой разницы нет, ведь действующее вещество одно – это кофеин. В каком виде – влияет только на общие ощущения", - добавила Ярцева.

Сколько кофе можно пить в день

"Я рекомендую пить не больше трех чашек в день. Это то количество кофе, которое человек может восполнить жидкостью и которое не способно навредить", – считает врач-терапевт.

При этом если у человека есть сопутствующие мочекаменные болезни, поражение почек, связанное с нарушением фильтрации, таким людям не рекомендуется больше одной чашки кофе в день.

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Напомним, ранее невролог из США Стивен Миллер назвал идеальное время для чашки кофе.

Кроме того, ученые из США определили минимальное количество кофе, необходимое для продления жизни. Оказалось, что если пить две чашки кофе в день, можно увеличить продолжительность жизни на два года.