Как правильно принимать душ: врач поделился неожиданным открытием

Чистящие средства могут влиять на баланс естественного микробиома / Фото: Instagram/bathroom_city

По словам доктора Джеймса Хэмблина, нет смысла использовать мыло и другие модные продукты во время принятия душа.

Он отмечает, что чистящие средства могут влиять на баланс естественного микробиома. "Хотя мы давно думали о нашей коже как о барьере, отделяющем нас от внешнего мира, растущие знания о микробиоме предполагают, что кожа вместо этого является динамическим интерфейсом с нашей окружающей средой", - цитирует его The Daily Star.

Проще говоря, обмазывание тела мылом может нарушить естественную реакцию нашего организма на грязь.

По этой причине доктор Хэмблин решил полностью отказаться от таких продуктов.

Эксперт сказал Guardian: "Поскольку я постепенно употреблял все меньше и меньше мыла, мне его нужно было все меньше и меньше. Моя кожа постепенно стала менее жирной, и у меня стало меньше пятен экземы. Я не пах сосной или лавандой, но я также не пах луковичным запахом тела, который у меня был, когда мои подмышки, которые раньше были обмазаны дезодорантом, внезапно прожили без него целый день".

Хотя доктор Хэмблин не призывает людей полностью избегать душа, он считает, что мы должны подвергнуть сомнению "ритуалы, которые считаются необходимостью".

Автор добавил: "Если вы пропустите день душа, вы не будете выглядеть маслянистыми и не пахнете луком. Я не испускаю неприятного запаха и не становлюсь жирным. Я пахну как человек".

Доктор Джеймс Хэмблин - не единственный специалист по здоровью, который предостерегает от ежедневного мытья себя мыльными средствами.

Исследования показали, что ежедневное мытье может лишить нашу кожу естественной защиты. Так, в статье 2013 года говорится, что прыщи могут быть связаны с нарушением микробиома.

Веб-сайт Harvard Health также выдвигает аргументы в пользу того, что не следует принимать душ каждый день.

Эксперты предполагают, что для большинства людей достаточно принимать душ несколько раз в неделю / Cosmopolitan

В нем говорится: "Ежедневный душ не улучшает ваше здоровье, может вызвать проблемы с кожей или другие проблемы со здоровьем, и, что немаловажно, расходуется много воды.

"Кроме того, масла, духи и другие добавки в шампунях, кондиционерах и мыле могут сами по себе вызывать проблемы, такие как аллергические реакции (не говоря уже об их стоимости).

Эксперты предполагают, что для большинства людей достаточно принимать душ несколько раз в неделю (если только вы не грязный, потный или у вас есть другие причины, чтобы принимать душ чаще).

"Короткого душа (продолжительностью три-четыре минуты) с акцентом на подмышки и пах может быть достаточно", - полагают специалисты.