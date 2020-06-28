Психолог раскрыла формулу успеха для переговоров

На переговорах нужно озвучить четко сформулированное желание, поделилась Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Кандидат философских наук и психолог Наталья Холоденко сообщила, что у нее есть формула успеха для переговоров.

Первая составляющая формулы успеха – четко сформулировать желание и озвучить, поделилась эксперт в Instagram.

По ее словам, вторая составляющая – не волноваться сильно.

"Обращать внимание на то, как тебя уводят в сторону и пытаются загрузить своими проблемами, чтобы выиграть время или лучшие условия. Пока один пункт не закрыт, к другому не переходим", – назвала эксперт еще одну составляющую формулы успеха.

Холоденко добавила, что во время переговоров психологическое преимущество есть у людей, которые себе нравятся.

"Поражения – это естественно. После каждого я пишу семь-десять уроков, которые вынесла. Я анализирую их и составляю новую стратегию или правило. Пропустить гол – не значит проиграть матч!" – отметила она.

Ранее Наталья Холоденко "дала рецепт" для преобразования жизни. Психолог поделилась, что сначала преобразования должны произойти в фантазии человека, а потом – на телесном и поведенческом уровне.