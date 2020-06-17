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Как правильно выбирать овощи - где больше всего нитратов

17 июня 2020, 12:59

Гастро - тревел - блогер Юлия Панкова дала неоценимые советы, как правильно выбирать овощи, чтобы избежать большого количества нитратов и пестицидов в еде.

Овощи
Как выбирать овощи / УНИАН

В Украине 16 июня - День свежих овощей, а поскольку это раннее лето, то все заинтересованы в том, чтобы купить свежие продукты домой. Если не удалось отпраздновать этот день, то можно запомнить несколько полезных советов относительно овощей.

Мы хотим, чтобы овощи всегда были свежими, вкусными, привлекательными на вид и полезными. Но нужно помнить, что ранние овощи могут содержать нитраты и пестициды, которые провоцируют отравления. Как уберечь себя от этого и удачно выбрать овощи, расскажет ведущая программы Ревизор, который снимает Новый канал, кулинар Юлия Панкова.

"Сегодня День свежих овощей, поэтому побалуйте себя вкусненькими плодами", – посоветовала Юля Главреду.

Наконец она популярно объяснила, что такое нитраты и пестициды, которых боятся все, кто не достаточно знаком с темой.Читайте такжеКак правильно выбирать клубнику: 3 главные пункты, которые нужно знать

"Перед походом за овощами следует помнить, что нитраты и пестициды есть во всех ранних овощах, даже тех, которые выращены на собственном огороде. Ведь нитраты – это не только химические элементы, которые добавляют в землю, чтобы овощи быстрее росли. Это и азот, овощи поглощают из любого грунта", - подчеркнула она.

А вот пестициды – это химикаты, которыми окропляют овощи от вредителей. По словам ведущей, они намного вреднее, ведь овощ может вобрать в себя минимум веществ. Пестициды же остаются на поверхности плодов, и их нужно тщательно смывать.

В каких овощах больше всего нитратов:

  • "Больше всего впитывают в себя нитраты – редис, салат, шпинат, молодая капуста и укроп, – рассказывает Юля. – С ними надо быть особенно осторожными. Меньше впитывают в себя химии – кабачки, морковь, огурцы, цветная капуста и брокколи".
  • "Наибольшее количество химии накапливается у плодоножки и в кожуре, – говорит ведущая Нового канала. – Поэтому у кабачка и огурца срежьте плодоножки и срежьте кожуру".
  • "В капусте – в верхних листьях, в редиске – у кончика снизу, в салате и зеленом луке – возле корешка, а у перца, баклажана и помидора – возле плодоножки".
  • "Картофель больше всего накапливает нитратов в кожуре, а морковь – в верхней и нижней части, – объясняет Юля. – Поэтому именно эти места в ранней зелени нужно срезать".

Ранее Юлия Панкова раскрыла секрет овоща для быстрого похудения.

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