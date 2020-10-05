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Как продлить секс: 5 простых способов

5 октября 2020, 21:53

Есть много методов и приемов, которые вы можете попробовать.

Секс
Есть много методов и приемов, которые вы можете попробовать / ivona.bigmir.net/

Если вы изо всех сил пытаетесь продержаться во время секса, не волнуйтесь, вы не одиноки.

Есть много причин, по которым мужчины и женщины заканчивают секс намного быстрее, чем им хотелось бы. И в большинстве случаев в игру вступает стресс, а также низкий уровень тестостерона у мужчин, сообщает The Daily Star.

Согласно опросу Cosmopolitan, 82% людей заявляют, что недовольны тем, как долго длится секс.

Но, к счастью, есть много методов и приемов, которые вы можете попробовать повысить свои шансы на более длительный сеанс.

Вот пять способов продлить секс - от техники дыхания до колец для пениса.

1. Практикуйте технику глубокого дыхания

Целитель энергии Алди Дункан предлагает практиковать работу с дыханием, чтобы улучшить вашу сексуальную жизнь. Она рассказала: "Дыхание позволяет энергии течь по телу, принимая интенсивность ощущений в нижней части тела и прогоняя ее по остальному телу.

Вы можете попробовать круговое дыхание и дыхание по микрокосмической орбите, то, как часто используются в тантре.

2. Секс - это больше, чем просто проникновение

Люди часто думают, что секс означает только проникновение, но они ошибаются. Секс также может включать прелюдию, поцелуи и даже массаж, поскольку все это способы увеличить ваши шансы на оргазм.

Таким образом, если вы разогрелись со всеми этими техниками, вас не будет так беспокоить проникновение, длящееся всего несколько минут. И секс не должен заканчиваться только потому, что один из вас закончил.

3. Кольцо для пениса

Сексолог Кэрол Куин, доктор философии, утверждает, что некоторые парни действительно используют кольцо для пениса, которое помогает им продержаться дольше. Кольцо пениса ограничивает приток крови к стержню полового члена. Это поможет сохранить более сильную эрекцию.

4. Подготовка

Как и во всем, что вы делаете в жизни, вам нужно тренироваться. Для некоторых пар это вопрос поддержания сексуальной выносливости. Это полезно для мужчины, который не часто мастурбирует.

Но если вы потратите немного времени на самоудовлетворение, это поможет продлить время занятий сексом.

5. Техника управления оргазмом

Когда партнер вот-вот достигнет оргазма, попросите остановиться и подождать минуту или около того, прежде чем вернуться к сексу.

Такая техника тренирует их тело задерживать эту точку, чтобы они могли проводить больше времени на грани.

Это также дает мужчине больше времени, чтобы доставить удовольствие своим дамам.

секс
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