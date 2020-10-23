Как просто и быстро находить яд в молочных продуктах - ученые

Был придуман новый метод искать ядовитое вещество афлатоксин-В1 в молоке и прочих продуктах такого типа.
Коллектив исследователей из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали простой и быстрый метод определения содержания ядовитого вещества афлатоксин-В1 в молочных продуктах.
Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. Ученые выяснили, что афлатоксин-В1 – ядовитое для человека и животных химическое соединение, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов.
Это вещество вызывает онкологические заболевания, цирроз печени и снижает иммунитет. В самых крайних случаях, если сильно отравиться афлатоксином-В1, может произойти отек мозга и возникнуть острая печеночная недостаточность.
Ученые выяснили, что грибы, которые выделяют афлатоксин-В1, содержатся во многих продуктах. В первую очередь, в молоке и молочных продуктах, сухофруктах, семечках подсолнуха, орехах, кукурузе, арахисе, кофе, какао, злаках и специях.
В общей сложности влияние афлатоксина-В1 исследуют более пятидесяти лет. За эти годы ученые разработали множество методик его выявления. Но, как утверждают исследователи из НИЯУ МИФИ, их метод гораздо более простой и дешевый.
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