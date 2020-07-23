Как прожить дольше: древняя китайская практика продлевает жизнь

Не всегда нужно потеть в тренажерном зале часами./Pixabay

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, не всегда нужно потеть в тренажерном зале часами или употреблять определенную еду или напитки. На самом деле, умеренная и древняя китайская практика Тай-чи, как было доказано, не только помогает увеличить продолжительность жизни, но также улучшает мышечную силу и улучшает сон.

Тай-чи - это практика разума и тела, которая возникла в Китае и остается сегодня наиболее распространенной формой упражнений для взрослых в Китае, пишет Express.co.uk.

Было проведено множество исследований его способности помочь увеличить продолжительность жизни человека. Так, ученые обнаружили, что это упражнение столь же эффективно для тела, как и упражнения средней интенсивности.

Оно помогает не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить мышечную силу, равновесие и гибкость, повысить когнитивные функции и улучшить сон.

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Тай Чи отличается от других видов упражнений в нескольких отношениях, сообщает Гарвардская медицинская школа.

"Движения, которые выполняются, обычно круговые и мягкие, мышцы расслаблены, а не напряжены, суставы и соединительные ткани не полностью растянуты. Тай-чи может быть легко адаптирован для любого, от самых спортивных людей до людей с инвалидностью или тех, кто восстанавливается после операции", - отметили специалисты. Гарварда

Растущее количество тщательно проведенных исследований создает убедительные аргументы в пользу тай чи в качестве дополнения к стандартному медицинскому лечению для профилактики и реабилитации многих заболеваний, обычно связанных с возрастом.