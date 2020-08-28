Как прожить дольше: этот простой чай продлевает жизнь

Доказано, что употребление определенного горячего напитка способствует более здоровому образу жизни / Фото pixabay.com

Чтобы оставаться здоровым и продлевать жизнь, нужны обязательства на всю жизнь. Человек должен вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни означает соблюдение здоровой диеты и регулярных физических упражнений. Доказано, что употребление определенного горячего напитка способствует более здоровому образу жизни и увеличению продолжительности жизни.

Ромашка - это не только популярное лечебное средство на травах и вкусное лакомство. Она также положительно влияет на здоровье и может увеличить продолжительность жизни.

В исследовании, проведенном Медицинским отделением Техасского университета, было проанализировано 1677 мексиканских американских мужчин и женщин в возрасте старше 60 лет и проанализировано, как потребление ромашкового чая способствует долголетию.

Исследование показало, что чай помог снизить риск смертности почти на треть по сравнению с теми, кто не пил чай.

По словам авторов исследования, предыдущие исследования показывают, что черный и зеленый чай связаны с уменьшением проблем с сердцем, более низким риском развития рака и более низкими показателями смертности.

Один из наиболее важных механизмов ромашкового чая - его мощные антиоксидантные и антибактериальные свойства, пишет WebMed.

Способность ромашки увеличивать продолжительность жизни обусловлена ​​ее сильной способностью успокаивать и расслаблять нервы.

Неотложный фактор, поскольку стресс - одна из основных причин многих серьезных рисков для здоровья.

Многие исследования показали, что ромашка помогает снизить стресс у людей и, следовательно, снижает риск хронических заболеваний.

В исследовании, опубликованном в Журнале сельскохозяйственной и пищевой химии, изучались метаболические эффекты потребления ромашки.

Ученые пришли к выводу, что ромашковый чай обладает иммуностимулирующими свойствами, способствующими увеличению продолжительности жизни.

Ромашка традиционно используется при бессоннице, спазмах, проблемах с менструацией, язвах, воспалениях, мышечных болях и дискомфорте при пищеварении, говорится в исследовании Plant Medicine Research.

Сайт здоровья продолжает: "Ромашка содержит множество лекарственных соединений. К ним относятся различные фенолы, включая апигенин. Другие исследования показали, что апигенин подавляет рост раковых клеток".

Созданный из сушеных цветков ромашки, ромашковый чай обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Благодаря антибактериальному содержанию ромашковый чай помогает уменьшить появление высыпаний прыщей. Так как стресс может вызвать высыпания, успокаивающий эффект ромашкового чая помогает предотвратить это.

При местном применении ромашковый чай может уменьшить прыщи, пятна и опухшие мешки под глазами.

Кроме того, из-за концентрации флавоноида кверцетина ромашка может обеспечить защиту от солнечных лучей.