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Как прожить дольше: ученые "реабилитировали" неожиданный продукт

Сердечно-сосудистые заболевания - это общий термин для обозначения состояний, влияющих на сердце.

20 июля 2020, 09:29
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Сердечно-сосудистые заболевания - это общий термин для обозначения состояний, влияющих на сердце/Pixabay

Потребление растительного белка с пищей, в частности хлебом, который часто считается нездоровым, привело к снижению сердечно-сосудистых заболеваний.

По крайней мере об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и социальных служб США, которое изучило 416 104 мужчин и женщин за 16-летний период и задались вопросом, существует ли связь между выбором белка и смертностью, пишет Express.co.uk.

Основными диетическими источниками растительного белка были хлеб, крупы, макароны, орехи, бобы и бобовые. И данные показали, что большее потребление растительного белка было значительно связано с более низкой смертностью.

Сердечно-сосудистые заболевания - это общий термин для обозначения состояний, влияющих на сердце или кровеносные сосуды.

Существует четыре основных типа сердечно-сосудистых заболеваний: ишемическая болезнь сердца, инсульты и мини инсульты, заболевание периферических артерий и болезнь аорты.

Ишемическая болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца возникает, когда поток богатой кислородом крови в сердечную мышцу уменьшается или блокируется. Это может привести к боли в груди (стенокардии), сердечным приступам или сердечной недостаточности - три очень серьезных состояния.

Инсульты

Инсульт происходит, когда прекращается кровоснабжение части мозга, что может привести к его повреждению или смерти.

Мини-инсульт (также известный как ишемическая атака) возникает, когда кровоток в мозг временно нарушается.

Заболевание периферических артерий

Заболевание периферических артерий возникает при закупорке артерий конечностей, обычно ног.

Это может привести к болезненным судорогам ног, слабости и постоянным язвам на ногах.

Аортальная болезнь

Заболевания аорты представляют собой группу состояний, которые поражают аорту - самый большой кровеносный сосуд в организме, который переносит кровь от сердца к остальной части тела.

Польза для здоровья от хлеба

Ученые отметили, что хлеб является источником белка с низким содержанием жира, который необходим для роста, обновления и восстановления организма.

Кроме того, хлеб из непросеянной муки является "важным источником пищевых волокон", который поддерживает пищеварительную систему здоровой, "помогает контролировать уровень сахара в крови и уровень холестерина". Кроме того, клетчатка помогает чувствовать себя более сытым, сводя к минимуму риск перекусывать нездоровой пищей.

Хлеб
Говорят, что тиамин и ниацин поддерживают "здоровую кожу, глаза и ногти"/ УНИАН

Белый хлеб обогащен кальцием (необходимым для поддержания здоровья костей и зубов) и железом. Железо необходимо для "энергии и концентрации, здоровой иммунной системы и здоровой крови".

Кроме того, хлеб содержит "широкий спектр витаминов и минералов", включая тиамин (B1) и ниацин (B3).

Говорят, что тиамин и ниацин поддерживают "здоровую кожу, глаза и ногти", поэтому нельзя исключать хлеб из меню.

Чтобы увеличить ваши шансы на долгую и здоровую жизнь, сделайте все возможное, чтобы сделать здоровый рацион питания.

хлеб здоровье
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