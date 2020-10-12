Как прожить дольше: ученые указали на тип отношений, продлевающий жизнь

Отсутствие крепких отношений увеличивает риск преждевременной смерти от всех причин на 50 процентов
Бесчисленные исследования показали, что удовлетворительные отношения влияют на счастье, здоровье и жизнь человека. Если вы хотите увеличить свое долголетие, откройте для себя ключ к выгодным альянсам.
Гарвардская медицинская школа процитировала одно исследование, в котором были изучены данные о 309 000 человек.
Оно "обнаружило, что отсутствие крепких отношений увеличивает риск преждевременной смерти от всех причин на 50 процентов". Это больший риск для вашей жизни, чем выкуривание 10 сигарет в день, ожирение и бездействие.
Удовлетворительные отношения, как сообщается, "снимают опасный уровень стресса" на "коронарных артериях, функции кишечника, регуляции инсулина и иммунной системе".
Важно отметить, что не все отношения полезны - некоторые могут быть вредными.
Например, люди, состоящие в менее удовлетворительном браке, подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключ в том, чтобы иметь здоровые отношения, но не всем было показано, как это делать. Здесь на помощь приходит Psychology Today, который делится шестью советами о том, как установить здоровые связи.
Проявлять интерес
Проявление интереса друг к другу включает в себя более глубокие вопросы о том, как они что-то испытали, а не о том, чем они занимались.
Требуется время, чтобы создать связь, которая может расти только тогда, когда вы вместе занимаетесь делами и строите планы.
Принять и уважать
"Это означает принять то, что мы узнали о другом человеке, и продолжать относиться к нему или к ней с уважением", - отмечает Psychology Today.
Развитие более близких отношений будет означать выяснение того, что не так уж и хорошо в другом человеке - это естественно - и наоборот.
Продолжать смотреть на них (и на себя) в позитивном свете необходимо для здоровых отношений.
Более того, здоровые отношения требуют, чтобы вы благосклонно говорили друг о друге в социальных ситуациях и уважали предпочтения друг друга.
Удовлетворение основных потребностей
Основные потребности включают в себя общение, привязанность и эмоциональную поддержку, а также удовлетворение других потребностей человека.
Однако люди не умеют читать мысли, они могут удовлетворить ваши потребности, только если вы поделитесь с ними тем, что у вас на уме.
Положительные взаимодействия
Соотношение положительных и отрицательных взаимодействий должно способствовать здоровью первых.
Исследования показали, что отношения приносят наибольшее удовлетворение, когда взаимодействие с другим человеком больше положительного, чем отрицательного.
Конструктивный ремонт
Когда два человека общаются на регулярной основе, со временем возникнут столкновения.
Те, кто находится в здоровых отношениях, могут быстро и эффективно исправить любой ущерб. Начните с извинений и признайте, что другой человек обижен, зол или несчастен.
Затем решите эту проблему, стараясь решать проблемы и делать это своевременно - то, что не сказано, не принесет никакой пользы, если они гноятся внутри вас.
Взаимность
Последний ключ к удовлетворительным отношениям, который может увеличить продолжительность жизни, - это взаимность. Чтобы иметь здоровые отношения, нужны два человека, которые прилагают сознательные усилия.