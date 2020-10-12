Как прожить дольше: ученые указали на тип отношений, продлевающий жизнь

Отсутствие крепких отношений увеличивает риск преждевременной смерти от всех причин на 50 процентов/ Фото pixabay.com

Бесчисленные исследования показали, что удовлетворительные отношения влияют на счастье, здоровье и жизнь человека. Если вы хотите увеличить свое долголетие, откройте для себя ключ к выгодным альянсам.

Гарвардская медицинская школа процитировала одно исследование, в котором были изучены данные о 309 000 человек.

Оно "обнаружило, что отсутствие крепких отношений увеличивает риск преждевременной смерти от всех причин на 50 процентов". Это больший риск для вашей жизни, чем выкуривание 10 сигарет в день, ожирение и бездействие.

Удовлетворительные отношения, как сообщается, "снимают опасный уровень стресса" на "коронарных артериях, функции кишечника, регуляции инсулина и иммунной системе".

Важно отметить, что не все отношения полезны - некоторые могут быть вредными.

Например, люди, состоящие в менее удовлетворительном браке, подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключ в том, чтобы иметь здоровые отношения, но не всем было показано, как это делать. Здесь на помощь приходит Psychology Today, который делится шестью советами о том, как установить здоровые связи.

Проявлять интерес

Проявление интереса друг к другу включает в себя более глубокие вопросы о том, как они что-то испытали, а не о том, чем они занимались.

Требуется время, чтобы создать связь, которая может расти только тогда, когда вы вместе занимаетесь делами и строите планы.

Принять и уважать

"Это означает принять то, что мы узнали о другом человеке, и продолжать относиться к нему или к ней с уважением", - отмечает Psychology Today.

Развитие более близких отношений будет означать выяснение того, что не так уж и хорошо в другом человеке - это естественно - и наоборот.

Продолжать смотреть на них (и на себя) в позитивном свете необходимо для здоровых отношений.

Более того, здоровые отношения требуют, чтобы вы благосклонно говорили друг о друге в социальных ситуациях и уважали предпочтения друг друга.

Удовлетворение основных потребностей

Основные потребности включают в себя общение, привязанность и эмоциональную поддержку, а также удовлетворение других потребностей человека.

Однако люди не умеют читать мысли, они могут удовлетворить ваши потребности, только если вы поделитесь с ними тем, что у вас на уме.

Положительные взаимодействия

Соотношение положительных и отрицательных взаимодействий должно способствовать здоровью первых.

Исследования показали, что отношения приносят наибольшее удовлетворение, когда взаимодействие с другим человеком больше положительного, чем отрицательного.

Конструктивный ремонт

Когда два человека общаются на регулярной основе, со временем возникнут столкновения.

Те, кто находится в здоровых отношениях, могут быстро и эффективно исправить любой ущерб. Начните с извинений и признайте, что другой человек обижен, зол или несчастен.

Затем решите эту проблему, стараясь решать проблемы и делать это своевременно - то, что не сказано, не принесет никакой пользы, если они гноятся внутри вас.

Взаимность

Последний ключ к удовлетворительным отношениям, который может увеличить продолжительность жизни, - это взаимность. Чтобы иметь здоровые отношения, нужны два человека, которые прилагают сознательные усилия.