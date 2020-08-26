Как прожить дольше: ученые узнали, сколько и когда нужно спать

Это один из самых простых способов продлить жизнь / "24 Канал"

Ключом к увеличению продолжительности жизни может быть здоровая и сбалансированная диета, включающая не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день, а также регулярные физические упражнения.

Но утверждается, что вы можете увеличить продолжительность своей жизни, регулярно вздремнув после обеда, пишет Express.co.uk.

Выяснилось, что один из самых простых способов продлить жизнь - это немного вздремнуть каждый день.

По мнению велнес-ретрита Canyon Ranch, отдых каждый день - один из лучших способов продлить жизнь.

Всего полчаса сна может быть достаточно, чтобы снизить ваши шансы на сердечные заболевания. Считается, что быстрое прилегание снижает количество гормонов стресса в организме.

Но очень важно, чтобы вы по-прежнему спали свои обычные семь-восемь часов, а также дневной сон.

"Небольшие изменения в образе жизни могут показаться не такими уж значительными, но они приносят большую пользу", - говорится в сообщении.

"По данным исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения, 30-минутный сон в день может снизить риск сердечных заболеваний на 30 процентов. Ученые подозревают, что ежедневный сон снижает уровень гормонов стресса в организме", - говорят ученые.

Сон помогает организму восстанавливаться, а также укрепляет иммунную систему.

Хороший отдых имеет решающее значение. Без достаточного количества сна вы, вероятно, проснетесь с раздражением и раздражительностью.

Если вам часто трудно заснуть, неплохо попытаться расслабиться перед сном.

Это может включать в себя любой способ расслабления тела, в том числе чтение книги или спокойное лежание.

Регулярные упражнения - важный аспект улучшения общего состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни.