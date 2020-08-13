Как сделать секс горячее с помощью массажа: "работающие" способы

Вы можете начать с необычного массажа в романтической обстановке./ Cosmo

После многих лет отношений, это нормально, что страсть немного утихает. Но существуют способы оживить привычный секс.

Так, по словам сексуального эксперта Энн Саммерс, которую цитирует Daily Star, чувственный массаж является тем лайфхаком, способным зажечь огонь в спальне.

Вы можете начать с необычного массажа в романтической обстановке, чтобы по-настоящему расслабиться и почувствовать себя ближе к своей второй половине.

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По словам эксперта, чувственный массаж может быть идеальным способом вернуть романтику в вашу сексуальную жизнь.

Как сделать сексуальный массаж

Зажгите свечи и включите чувственную музыку, чтобы создать настроение.

Прежде чем раздеваться, убедитесь, что в комнате тепло и красиво.

Возьмите немного массажного масла, прежде чем прикасаться к партнеру. Это поможет вашим рукам плавно скользить по телу

Меняйте движения - попробуйте начать с длительных касаний

Поэкспериментируйте с давлением, надавив на спину вашего партнера, чтобы увидеть, как он чувствует себя наиболее комфортно

Отвлекитесь от спины и исследуйте остальную часть тела вашего любовника

Энн Саммерс предлагает попробовать массажное масло с бергамотом, чтобы расслабиться. "Чувственный массаж может быть идеальным способом вернуть романтику в вашу сексуальную жизнь. Просто зажгите ароматические свечи, возьмите немного массажного масла и расслабьтесь".

Она также добавляет, что важно уделять пристальное внимание каждой области тела.