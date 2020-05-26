Как семечки влияют на организм и при чем тут аппендицит

Стало известно, как семечки влияют на фигуру / УНИАН

Семечки любят многие. В то же время даже любители этого лакомства часто спрашивают себя, как семечки влияют на пищеварение? Немало и тех, кто переживает на предмет того, может ли постоянное употребление семян подсолнуха спровоцировать аппендицит? Те, кто не хочет набрать лишние килограммы, интересуются, как семечки влияют на фигуру? А что происходит с зубами?

Ответы на эти и другие вопросы нашел Главред.

Зубы

По словам стоматологов, если часто и много есть семечки, то о красивіх зубах стоит забыть. Дело в том, что можно заполучить микротрещины на зубах — речь идет о структурах, которые могут провоцировать кариес и проблемы с зубной эмалью.

Фигура

В жареных семенах подсолнуха содержится слишком много калорий, поэтому употребление семечек следует ограничивать хотя бы из соображений профилактики лишнего веса. Специалисты говорят, что в 100 граммах семечек содержится примерно 600 ккал. Полстакана любимых семечек равноценны плитке шоколада, а расправившись со стаканом семечек, можете считать, что съели порцию жирного свиного шашлыка.

Кадмий

Сомнительна польза семян подсолнечника, растущего вдоль автомобильных дорог, поскольку вредные выхлопы от машин попадают в почву и впитываются в растения, в семенах при этом накапливается токсичный тяжелый металл – кадмий. Такие подсолнухи допускается перерабатывать на корм скоту, но в целях экономии некоторые производители скупают потенциально небезопасные семена и спокойно продают их запакованными в пакетики. Упаковку семечек с кадмием по вредности можно сравнить с пачкой сигарет. Кадмий способен накапливаться в организме и провоцировать болезни половой и мочевыделительной систем. Плюс, избыток кадмия может быть причиной анемии.

Аппендицит

Хирурги говорят, что семечки не приводят к возникновению аппендицита. По их словам, семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, это страшилка. Более того, медики подчеркивают, что продукты питания не влияют на развитие воспаления аппендикса.

Микроэлементы

Содержащиеся в семечках подсолнечника жирные кислоты снижают вредный холестерин в организме. В маленьких зернышках скрывается целая кладовая таких важных для организма микроэлементов, как кальций, йод, магний, железо, цинк, фтор. При этом все витамины и микроэлементы сохраняются в зернах круглый год – вот чем полезны семечки подсолнуха!

Кроме того, пищевые волокна обеспечивают нормальную работу кишечника.

Нервы

Процесс лущения семечек позволяет успокоить нервы, расслабиться и отвлечься от проблем – эффект тот же, как при перебирании четок.

Читайте такжеРак выбирает по мясу: названо очень вредное мясо, которое нельзя естьНапомним, ранее сообщалось, если пить молоко регулярно, то можно нанести вред здоровью. Дело в том, что в одном стакане молока содержится четверть суточной дозы холестерина. Таким образом регулярное употребление молока приводит к повышению уровня холестерина в крови, негативно влияет на стенки сосудов и может привести к гипертонии – а это "тихий убийца".