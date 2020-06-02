Полезен ли кефир для здоровья: медики дали ответ

Медики рассказали, полезен ли кефир для здоровья человека/ ТСН

Участники международного коллектива американских и бразильских специалистов-медиков закончили новый исследовательский проект, который доказал - кефир позитивно влияет на состояние кишечника и нервной системы человека.

Как сообщают западные специализированные СМИ, во время проведения исследования ими было доказано, что данный кисломолочный продукт оказывает влияние на качественную коммуникацию между мозгом и кишечником, оказывая при этом решающее значение в предотвращении гипертонической болезни (проблем с повышенным артериальным давлением).

Далее - в лабораторных условиях осуществлялись эксперименты на крысах, которых регулярно поили кефиром. Через девять с половиной недель проекта ученые зафиксировали у грызунов улучшение работы кишечника вместе со снижением концентрации эндотоксина (и соответственно, уменьшение нагрузки на сосуды). Благодаря регулярному употреблению кефира были восстановлены в кишечнике четыре полезные бактерии. Именно они и поспособствовали гораздо более активной выработке фермента в мозге. Все в системе крайне позитивно отразилось на нормальной работе нервов.

Напомним, ранее медики выяснили, что молоко ни в малейшей степени не помогает укреплению костей человеческого скелета. Более того, в обезжиренном молоке отсутствуют любые полезные свойства. В целом же в одном стакане молока содержится четверть суточной дозы холестерина.