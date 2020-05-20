Медики выяснили, что нужно пить людям для снижения давления / pressa40

Людям с диагнозом "гипертония" и просто людям, которые регулярно следят за состоянием артериального давления приходится (то больше, то меньше) принимать соответствующие таблетки. Однако все подобные лекарства имеют много побочных эффектов.

Как утверждают американские врачи, практически для любого человека можно подобрать напитки, которые постепенно нормализуют артериальное давление без лекарств.

Напиток №1. Зеленый чай. Медики выяснили, что такой напиток снижает и верхнее, и нижнее давление. Он расширяет сосуды, предотвращая тем самым появление в них холестериновых бляшек. Плюс ‒ такой чай довольно мощное мочегонное средство.

Читайте такжеНазван самый лучший чай для снижения давленияНапиток №2. Яблочный сок. В яблоках обычно содержится много веществ ‒ пектинов. Они тоже способствуют очищение сосудов и помогают им гораздо лучше функционировать. В пектинах высокое содержания калия и магния, а эти витамины очень нужны людям с повышенным давлениям для укрепления сердца.

Напиток №3. Свекольный сок. Данный напиток медики также рекомендуют употреблять для снижения кровяного артериального давления. Можно употреблять в чистом виде, а можно ‒ делая коктейли с медом либо клюквенным соком в пропорции 1:1. Свекольный сок успокаивает нервную систему организма, а повышенное давление у многих людей очень часто вызывают постоянные стрессы.

Напомним, ранее в США ученые из исследовательской группы Университета Дьюка выяснили, что скачки артериального давления у молодых людей, как правило, являются сигналами от сердечно-сосудистых заболеваний, которые требуют немедленной профилактики.