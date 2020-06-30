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Ученые придумали новый и простой способ борьбы с высоким давлением

Исследователи продолжают разбираться в нюансах и оттенках гипертонии.

30 июня 2020, 02:16
Медики
Ученые придумали новый и простой способ борьбы с высоким давлением / УНИАН

Кровяное давление в определенных случаях можно снизить без лекарств.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

К вышеуказанному выводу после ряда экспериментов с участием 30 человек (в возрасте от 49 лет) пришла группа азиатских ученых из Университета Махидол. По их данным, кунжут ‒ идеальное средство профилактики гипертонии.

У всех добровольцев была диагностирована предгипертония ‒ состояние, при котором показатели не опускаются ниже 120/80 или 140/90 миллиметров. Всем предложили включить 2,52 г экстракта из семян кунжута в свой рацион.

Читайте такжеКак снизить давление с помощью трав: названы 10 помощниковЧерез месяц наблюдений ученые обследовали участников, которые были разделены на контрольную и целевую группы. Полученные данные продемонстрировали, что у добровольцев давление в среднем снизилось на 6%.

По словам исследователей, воздействие черного кунжута сопоставимо с лекарствами. Аналогичные результаты получили их коллеги из австралийского Института здоровья Мензиса (Квинсленд). У всех 843 добровольцев наблюдалась нормализация артериального давления. Они полагают, что нужным эффектом обладают полиненасыщенные жирные кислоты, фитостерол и лигнан.

Напомним, ранее в США ученые из исследовательской группы Университета Дьюка в Дареме, выяснили, что скачки артериального давления у молодых людей могут быть сигналом сердечно-сосудистых заболеваний, требующих профилактики.

новости артериальное давление давление гипертония
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