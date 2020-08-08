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Ученые выяснили, как связаны популярное лекарство от давления и рак

8 августа 2020, 01:31

Оказывается, распространенное лекарство от гипертонии напрямую связано с онкологическими заболеваниями.

Лекарство
Ученые выяснили, как связаны популярное лекарство от давления и рак / Globeandmail

Гидрохлоротиазид — популярное лекарство, которое снижает повышенное артериальное давление, в значительной степени увеличивает шанс столкнуться со злокачественной меланомой.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

Группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) установили, что препарат имеет фотосинтезирующие свойства, которые могут сделать кожу гораздо более чувствительной к солнечному свету. Гидрохлоротиазид — дешевое диуретического лекарство (и именно поэтому такое популярное).

"Мы обнаружили повышенный риск развития рака кожи и плоскоклеточного рака губы при использовании гидрохлоротиазида. При этом в случае с раком губы наблюдается кумулятивный эффект, то есть чем дольше используется гидрохлоротиазид, тем выше риск появления рака", — заявил ведущий автор исследования, доктор Бенджамин Дэниелс.

По словам ученого, данные результаты были основаны на анализе данных о состоянии здоровья и назначенных лекарствах для пожилых австралийцев ‒ у которых впоследствии диагностировали меланому или рак губы.

"Риск рака кожи — это то, о чем должен знать врач, назначающий лекарства. Ему следует проводить больше обследований кожи для своих пациентов и предупреждать, что в солнечные дни им стоит использовать адекватную защиту (солнцезащитные кремы — Главред), а также избегать нахождения под солнцем во время пикового ультрафиолетового излучения, — подытожил доктор Дэниелс.

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Напомним, ранее группа азиатских ученых из Университета Махидол после долгих исследований пришла к выводу: кунжут ‒ идеальное средство профилактики гипертонии.

лекарство давление Рак онкология
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