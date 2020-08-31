Как снизить кровяное давление: 5 ключевых продуктов

Контроль порций имеет первостепенное значение/ Фото: newsru.co.il

Поощрять кого-то придерживаться "здоровой" диеты бесполезно, если вы не знаете, что это на самом деле означает. Конечно, употребление фруктов и овощей - ключевая тема, но из чего на самом деле состоит диета для снижения артериального давления?

Британский фонд сердца (BHF) не только рассматривал то, что вы едите, чтобы питать свое тело, но и подтвердил, что контроль порций имеет первостепенное значение, говорит Express.co.uk.

Существует пять основных групп продуктов, из которых состоит здоровая диета, а именно:

Фрукты и овощи

Крахмалистые углеводы

Белки

Молочные продукты

Масло и спреды

Женщинам, соблюдающим диету для похудения, рекомендуется употреблять не более 1500 ккал (калорий) каждый день; для мужчин это можно увеличить до 1800 ккал.

Фрукты и овощи

Для того, чтобы придерживаться здорового питания, оба пола должны есть пять или более порций фруктов и овощей каждый день.

Что считается одной порцией фруктов?

Горстка мелких фруктов, таких как виноград, черника, ежевика, клубника и малина, считается одной порцией.

Вам нужно съесть два плода среднего размера, такие как сливы, сацума и киви, чтобы их можно было отнести к одной порции.

Целый свежий фрукт (яблоко, груша, апельсин, банан) считается одной фруктовой порцией.

Для более крупных фруктов, таких как ананас, дыня и грейпфруты, один ломтик толщиной с кончик пальца - это одна порция.

Что считается одной порцией овощей?

Три столовые ложки с горкой корнеплодов, таких как морковь, брюква и свекла, составляют одну порцию.

Две горсти салата с горкой считаются одной порцией, тогда как вам понадобится восемь соцветий брокколи или 14 шампиньонов, чтобы засчитать их как одну порцию.

Крахмалистые углеводы

Картофель, хлеб, рис и макароны считаются крахмалистыми углеводами, а цельнозерновые продукты - лучший вариант для здоровья.

Женщинам нужно всего семь порций крахмалистых углеводов в день, а мужчинам - восемь порций.

Вас может удивить, что считается одной порцией - три столовые ложки пюре, или два вареных картофеля, или один ломтик хлеба.

Две столовые ложки с горкой риса, кус-куса или приготовленные макароны считаются одной порцией.

Белки

Переходя к белкам, это может быть рыба, яйца, бобы и бобовые или мясо - женщинам рекомендуется есть две порции, а мужчинам - три.

Что считается одной порцией белка?

Кусочки жирной, белой рыбы или курицы размером в одну ладонь

200 г запеченной фасоли в томатном соусе

Три столовые ложки с горкой нута

Два яйца

Четыре чайные ложки жирного фарша без горки

Один кусок тофу размером с ладонь

Горсть несоленых ореховОдна столовая ложка семян

Одна порция нежирного сыра (бри, камамбер или эдам) равна длине указательного пальца и высоте кончика пальца.

Что считается одной молочной порцией?

Стакан молока

Четыре столовые ложки нежирного натурального йогурта

Две чайные ложки крем-фреш

Одна столовая ложка сливочного сыра

Женщинам нужна только одна порция масел и паст (желательно оливкового или рапсового масла), а мужчинам - только две порции.

Одна чайная ложка масла считается одной порцией, так что помните об этом в следующий раз, когда будете готовить.