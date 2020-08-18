Как снизить кровяное давление без медикаментов: практические способы

Гипертония возникает, когда ваше кровяное давление поднимается до опасно высокого уровня./ Клиника современной медицины

Высокое кровяное давление - это тихий убийца, от которого ежегодно страдают миллионы человек во всем мире. Довольно часто это заболевание развивается постепенно, но его разрушительные последствия для вашего тела могут проявиться внезапно и без предупреждения. Но что, если вы не хотите всю оставшуюся жизнь принимать лекарства от повышенного давления?

Если вы ищете немедикаментозные методы лечения, у Главреда есть для вас несколько советов.

Что такое гипертония?

Гипертония возникает, когда ваше кровяное давление поднимается до опасно высокого уровня. Давление нарастает по мере того, как ваши вены сужаются и сужаются, и со временем это постоянное избыточное давление может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечный приступ и инсульт.

Хотя гипертония нарастает постепенно, ее раннее выявление жизненно важно, чтобы не повредить сердце, глаза и почки. Регулярные осмотры у врача и отслеживание вашего кровяного давления дома дадут вам более точное представление о вашем состоянии и о том, нужно ли вам снижать опасные уровни систолического и диастолического давления.

Как узнать есть ли у вас гипертония?

Как правило, большинство людей с высоким кровяным давлением не знают о своем состоянии до тех пор, пока не проявятся серьезные последствия для здоровья. Обратите внимание на некоторые из этих признаков и симптомов, чтобы выявлять и лечить это состояние на ранней стадии:

Головные боли

Одышка

Носовые кровотечения

Покрасневшая кожа и лицо

Головокружение

Боль в груди

Изменения зрения

Кровь в моче

Если вы знаете, что у вас есть семейная история гипертонии, примите упреждающие меры, чтобы регулярно проверять и контролировать свое артериальное давление. Чистый образ жизни, снижение стресса и контроль веса - также отличные способы снизить вероятность развития проблем с артериальным давлением.

Причины высокого кровяного давления

Первичная гипертензия вызывает со временем изменения сосудистых механизмов. Есть ряд факторов, в том числе:

1. Генетика

Возможно, вы генетически предрасположены к развитию гипертонии. Генетические аномалии и мутации, унаследованные через вашу ДНК, вызывают уплотнение артерий и ограничение сосудов, что способствует этому состоянию.

2. Физические изменения

С возрастом некоторые функции нашего тела становятся менее эффективными. Эти дисбалансы переносятся на другие системы и могут повлиять на уровень артериального давления.

3. Окружающая среда и образ жизни

Отсутствие физических упражнений и неправильный выбор диеты могут сказаться и будут сказываться на вашем теле. Другие вещества, такие как употребление алкоголя и табака, могут засорить ваш организм и способствовать гипертонии. Вести чистый образ жизни и держать вес под контролем - отличные стратегии для снижения уровня артериального давления.

Вторичная гипертензия может возникнуть внезапно и без предупреждения. Часто это происходит из-за внешних факторов и изменений в организме, которые невозможно контролировать, например:

Болезнь почек

Апноэ во сне

Пороки сердца

Проблемы с щитовидной железой

Побочные эффекты лекарств

Злоупотребление наркотиками и алкоголем

Дисфункция надпочечников

Дисфункция эндокринной системы

Лечение

Многие думают, что диагноз означает, что они должны принимать лекарства от высокого кровяного давления. Хотя лекарства от высокого кровяного давления - эффективное лечение, некоторые люди ищут естественные методы борьбы со стрессом, улучшении диеты и продвижения естественных методов релаксации для своего состояния.

Если вы не из тех, кто хочет принимать лекарства от высокого кровяного давления, рассмотрите эти естественные альтернативы для расслабления, снижения стресса и естественного управления кровяным давлением:

1. Повышайте уровень активности

Вы не поверите, но упражнения оказывают расслабляющее и успокаивающее действие на организм. Если вы регулярно увеличиваете частоту сердечных сокращений и уровень кислорода, ваша сердечно-сосудистая система становится сильнее. В конце концов, ваше сердце может "гонять" кровь по всему телу с меньшими усилиями.

Стремление к 40-минутному сеансу потоотделения 3–4 раза в неделю позволит поддерживать ваше сердце и легкие в отличной форме и снизить кровяное давление до более здорового уровня.

2. Йога

Раз уж мы поговорим о движении, давайте поговорим о йоге. Этой дисциплине тысячи лет, и по некоторым очень веским причинам она все еще практикуется. Стратегические позы в сочетании с техникой осознанного дыхания обладают невероятной способностью подтягивать, тонизировать, уменьшать стресс и улучшать кровообращение, помогая естественным образом снизить кровяное давление.

Некоторые верные йоги сообщают, что регулярная практика йоги более эффективна, чем ежедневный прием лекарств от высокого кровяного давления.

3. Снижайте стресс

Мы живем в напряженном мире, и он становится все безумнее. Никакое количество лекарств от высокого кровяного давления не сможет противодействовать разрушительному воздействию стресса на организм. Вы должны научиться управлять своим стрессом и снижать его, чтобы обеспечить долгосрочное здоровье и хорошее самочувствие. Практика методов ухода за собой, таких как глубокое дыхание, чтение, времяпрепровождение на природе и массаж, уменьшит вредное воздействие стресса на разум и тело. Каждый день уделяйте себе немного времени, и вы будете на пути к более здоровому уровню артериального давления.

4. Общайтесь

Исследования указывают на эффективность крепких и стабильных отношений в снижении артериального давления. Несмотря на то, что жизненные трудности могут заставить вас пренебрегать своим кругом общения и семейными связями, это важная часть создания более высокого качества жизни. Действительно, люди, которые имеют сильную эмоциональную связь с близкими, имеют меньший риск развития высокого кровяного давления и других вредных для здоровья состояний. Развивайте эти отношения в своей жизни и позволяйте другим заботиться о вас - это полезно для вашего здоровья!

Отсутствие физических упражнений и неправильный выбор диеты могут сказаться и будут сказываться на вашем теле. / pressa40

5. Медитируйте

Чтобы уменьшить стресс, набраться энергии и избавиться от вредных эмоций, вызывающих физическое беспокойство, мы все глубже погружаемся в себя, чтобы обрести внутренний мир и спокойствие. Всего несколько минут тишины каждый день позволят вам сосредоточить свой ум, отрегулировать свои эмоции и уменьшить стресс, который может привести к гипертонии. Такие занятия, как йогическое дыхание и медитация, со временем могут привести к снижению потребности в приеме лекарств от высокого кровяного давления.

6. Гуляйте

Одна из самых простых, но наиболее эффективных форм упражнений, подходящих для всех, - это ежедневная прогулка. Ежедневные прогулки на природе или прогулки по окрестностям увеличат частоту сердечных сокращений, улучшат кровообращение и приведут к снижению артериального давления. Комбинированные элементы свежего воздуха, солнечного света и окружающей природы оказывают умиротворяющее и успокаивающее действие на наш организм. Мы инстинктивно жаждем на этот раз сосредоточиться и насладиться красотой жизни.

Даже такая простая вещь, как 30-минутная ежедневная прогулка, может снизить артериальное давление на целых 20 пунктов. Хватай напарника, друга, собаку и отправляйся в путь.

8. Массаж

Хорошо известно, что массажные процедуры значительно улучшают кровообращение и кровоток по всему телу. Знаете ли вы, однако, что он также может оказывать сильное влияние на снижение артериального давления?

Когда ваше тело находится в состоянии стресса, все стесняется: ваши мышцы напряжены, ваши кровеносные сосуды сужаются, и все системы вашего тела изо всех сил пытаются поддерживать свою эффективность. Массаж помогает расслабить эти ограниченные области, способствует более здоровому кровообращению, правильному кровотоку и снижению кровяного давления. Нет лучшего оправдания массажной терапии.

9. Разрешение конфликта

Независимо от того, есть ли у вас стрессовая ситуация на работе или проблемы во взаимоотношениях в семье, этот неразрешенный конфликт может способствовать усилению стресса и, как следствие, повышению кровяного давления. Решите эти проблемы, поскольку это ключ к избавлению от стресса и продвижению вперед с более позитивным взглядом на работу, дом и жизнь.

10. Глубокое дыхание

Ваша автономная нервная система управляет всеми автоматическими системами вашего тела - и она неустанно работает, регулируя частоту сердечных сокращений, дыхание и работу пищеварительной системы - все для вас! Когда вам не удается активировать парасимпатическую нервную систему, чтобы противодействовать всей этой занятости, ваше тело просто не может отдохнуть. Стресс накапливается, ваша нервная система перегружается, и возникает дисфункция.

Глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за многие механизмы восстановления и обновления клеток вашего тела. Увеличение количества кислорода к мозгу и клеткам посредством осознанного глубокого дыхания помогает расслабить мышцы, открыть кровеносные сосуды и облегчить заживление.

11. Сон

Сон - это время, необходимое вашему телу для исцеления и восстановления. Отсутствие качественного сна может иметь неблагоприятные последствия для вашего здоровья, в том числе для артериального давления. Делайте все возможное, чтобы спать качественно каждую ночь, и настраивайте себя на успех, создавая хорошие привычки сна перед сном, чтобы помочь вам отправиться в страну грез. Некоторые из этих привычек включают:

Достаточная физическая активность в течение дня

Сократите использование электроники и выключите свет примерно за час до сна

Создавайте теплую и уютную атмосферу вашего спального места, чтобы вы с нетерпением ждали времени для отдыха

В мгновение ока вы проснетесь отдохнувшим и отдохнувшим, и вы поможете своему телу расслабиться и более эффективно восстановиться.