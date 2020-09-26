Как снизить риск смерти от коронавируса: неожиданный ответ ученых

Риск заражения коронавирусом можно снизить / Reuters

Ученые после долгих исследований выяснили, что может способствовать снижению риска заражения и смерти от коронавируса.

О результатах новых экспериментов исследователей сообщается в журнале PLOS ONE.

Отмечается, что ученые сделали свои выводы основываясь на анализе крови более 200 пациентов с коронавирусом.

Результаты оказались неожиданными: достаточный уровень витамина D снижает риск заражения и смерти от COVID-19.

В сообщении обращается внимание на то, что среди людей, принимавших участие в исследовании, оказались люди с дефицитом упомянутого витамина.

При этом у людей, которые заразились COVID-19, но не страдали дефицитом витамина D, риск развития серьезных осложнений или летального исхода был ниже более чем на 50%.

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