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Как снизить риск смерти от коронавируса: неожиданный ответ ученых

26 сентября 2020, 21:28

Что снижает риск развития серьезных осложнений или летального исхода при коронавирусе.

Коронавирус
Риск заражения коронавирусом можно снизить / Reuters

Ученые после долгих исследований выяснили, что может способствовать снижению риска заражения и смерти от коронавируса.

О результатах новых экспериментов исследователей сообщается в журнале PLOS ONE.

Отмечается, что ученые сделали свои выводы основываясь на анализе крови более 200 пациентов с коронавирусом.

Результаты оказались неожиданными: достаточный уровень витамина D снижает риск заражения и смерти от COVID-19.

В сообщении обращается внимание на то, что среди людей, принимавших участие в исследовании, оказались люди с дефицитом упомянутого витамина.

При этом у людей, которые заразились COVID-19, но не страдали дефицитом витамина D, риск развития серьезных осложнений или летального исхода был ниже более чем на 50%.

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  • В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 32 млн 566 тыс. 695человек.
  • Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
  • При этом 22 млн 488 тыс. 380 больным удалось выздороветь. Количество умерших в мире приближается к отметке в миллион – сейчас их 988 тыс. 965.
  • Антирекордсменами по количеству больных остаются США - свыше 7 млн, Индия – почти 6 млн, Бразилия – более 4,6 млн, Россия – свыше 1,1 и Колумбия – более 798 тыс.
  • Украина в региональном перечне занимает 25-е место: между Израилем и Канадой.
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