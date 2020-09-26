Как снизить риск смерти от коронавируса: неожиданный ответ ученых

Что снижает риск развития серьезных осложнений или летального исхода при коронавирусе.
Ученые после долгих исследований выяснили, что может способствовать снижению риска заражения и смерти от коронавируса.
О результатах новых экспериментов исследователей сообщается в журнале PLOS ONE.
Отмечается, что ученые сделали свои выводы основываясь на анализе крови более 200 пациентов с коронавирусом.
Результаты оказались неожиданными: достаточный уровень витамина D снижает риск заражения и смерти от COVID-19.
В сообщении обращается внимание на то, что среди людей, принимавших участие в исследовании, оказались люди с дефицитом упомянутого витамина.
При этом у людей, которые заразились COVID-19, но не страдали дефицитом витамина D, риск развития серьезных осложнений или летального исхода был ниже более чем на 50%.
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- В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 32 млн 566 тыс. 695человек.
- Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
- При этом 22 млн 488 тыс. 380 больным удалось выздороветь. Количество умерших в мире приближается к отметке в миллион – сейчас их 988 тыс. 965.
- Антирекордсменами по количеству больных остаются США - свыше 7 млн, Индия – почти 6 млн, Бразилия – более 4,6 млн, Россия – свыше 1,1 и Колумбия – более 798 тыс.
- Украина в региональном перечне занимает 25-е место: между Израилем и Канадой.