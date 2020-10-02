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Как снизить сахар в крови быстро: врач назвал способы

2 октября 2020, 08:00

Иногда сахар в крови может стать слишком высоким.

Ученые, диабет
Иногда сахар в крови может стать слишком высоким. / Mskgazeta

Если у вас диабет, ваше тело не может должным образом регулировать уровень сахара в крови либо потому, что поджелудочная железа не вырабатывает инсулин (диабет 1 типа), либо потому, что организм стал к нему устойчивым (диабет 2 типа).

В результате люди с диабетом должны тщательно контролировать уровень сахара в крови с помощью диеты, физических упражнений и лекарств, чтобы поддерживать его в здоровом диапазоне.

Но иногда сахар в крови может стать слишком высоким. Во многих из этих случаев люди с диабетом смогут быстро снизить уровень сахара в крови самостоятельно, приняв больше инсулина. Однако в других случаях им может потребоваться посетить отделение неотложной помощи для немедленной медицинской помощи.

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Вот как определить, слишком ли высокий уровень сахара в крови, и что вам нужно сделать, чтобы быстро его снизить.

Что такое гипергликемия?

Считается, что люди с диабетом имеют повышенный уровень сахара в крови или гипергликемию, если уровень глюкозы в крови превышает:

124 миллиграмма на децилитр, когда вы не ели180 миллиграммов на децилитр через 1-2 часа после едыХотя есть и другие состояния, которые могут вызвать гипергликемию, чаще всего она связана с диабетом как 1-го, так и 2-го типа. Вот почему для людей, страдающих диабетом, важно проверять уровень сахара в крови с помощью глюкометров - с целью предотвращения слишком низкого или слишком высокого уровня.

Кроме того, вы можете заметить другие признаки и симптомы высокого уровня сахара в крови.

Симптомы повышенного сахара в крови

Наиболее частые симптомы гипергликемии:

  • Повышенная жажда и / или голод
  • Затуманенное зрение
  • Частое мочеиспускание
  • Головная боль
  • Усталость

"Если у кого-то наступила гипергликемия, это будет означать, что он будет очень пить, устал, может чаще мочиться и в основном плохо себя чувствовать", - говорит Сэм Загер, доктор медицины, врач семейной медицины из штата Мэн.

Как быстро снизить уровень сахара в крови

Гипергликемия не возникает автоматически. Любой, кто страдает диабетом, знает, что уровень сахара в крови будет повышаться, и это нормально, если он не длится слишком долго или не становится слишком высоким.

Если это произойдет, вот несколько способов быстро снизить уровень сахара в крови самостоятельно:

Принимайте больше инсулина

Инсулин можно использовать для лечения острых случаев повышенного уровня сахара в крови у людей с диабетом.

Люди с диабетом 1 типа (которые всегда используют инсулин) и некоторые люди с диабетом 2 типа (которые иногда используют инсулин) могут дать себе дополнительную дозу инсулина, чтобы быстро снизить уровень сахара в крови до более безопасного уровня. Сколько принимать, зависит от ситуации и рекомендаций врача.

Пить воду

Когда у вас высокий уровень сахара в крови, вы можете испытывать частое мочеиспускание, поскольку ваше тело пытается избавиться от лишней глюкозы. Потеря этой жидкости может вызвать обезвоживание и усугубить симптомы гипергликемии.

Когда у вас гипергликемия, важно пить воду, чтобы избежать обезвоживания и помочь вашему организму регулировать уровень сахара в крови и снизить его. Но употребление большого количества воды само по себе не обязательно снижает уровень сахара в крови.

Упражнения

Физические упражнения - не всегда самый безопасный или самый эффективный способ быстро снизить уровень сахара в крови. Важно отметить, что упражнения работают только при наличии инсулина естественным путем или путем инъекции, так что глюкоза может попасть в клетки для метаболизма.

Если инсулина нет, ваше тело начнет сжигать жир для получения энергии, и это может привести к опасному состоянию, называемому диабетическим кетоацидозом. Людям с диабетом 1 типа не следует заниматься спортом, если у них гипергликемия.

Однако упражнения могут снизить уровень сахара в крови для большинства людей с диабетом - их просто не следует использовать в экстренных ситуациях. В исследовании 2013 года, опубликованном в журнале Diabetes Care, более 5000 человек с диабетом записали свой уровень глюкозы в крови до и после тренировки в течение всего 10 минут. В целом, более 75% людей отметили снижение своего уровня в среднем примерно на 17%.

В целом Загер говорит, что упражнения важны для лечения диабета, но предупреждает, что это не лучшее краткосрочное решение.

Когда обращаться за медицинской помощью в экстренных случаях

У людей с диабетом 1 типа нелеченный высокий уровень сахара в крови может привести к опасному для жизни состоянию, называемому диабетическим кетоацидозом или DKA.

Когда нет инсулина и глюкоза не может попасть в клетки, ваше тело начинает расщеплять жир на топливо, называемое кетонами. Если в вашей крови накапливаются кетоны, она становится опасно кислой. ДКА может вызвать очень серьезные осложнения для здоровья, такие как скопление жидкости в головном мозге, почечная недостаточность и остановка сердца.

Если ваш уровень сахара в крови выше 240 мг / дл, вам следует проверить свою мочу на кетоны, это признак того, что вы подвержены риску ДКА. Вы можете сделать это с помощью домашнего теста, но вам также следует обратиться к врачу. Если в моче есть кетоны, обратитесь в отделение неотложной помощи.

Другие симптомы ДКА включают:

  • Повышенная частота дыхания или затрудненное дыхание
  • Дыхание с фруктовым запахом
  • Тошнота и рвота
  • Очень сухой рот

В редких случаях ДКА может возникнуть у людей с диабетом 2 типа, но более частое осложнение у людей с типом 2 называется гипергликемическим гиперосмолярным состоянием, или ГГС. HHS возникает, когда уровень глюкозы в крови остается высоким в течение длительного периода времени. Избыточный сахар выводится с мочой, что приводит к частому мочеиспусканию и сильному обезвоживанию организма, как и при DKA.

Для людей с диабетом 2 типа уровень сахара в крови выше 600 мг / дл указывает на HHS. Другие симптомы включают:

  • Спутанность сознания
  • Галлюцинации
  • Сонливость
  • Затуманенное зрение
  • Высокая температура

Эти симптомы обычно появляются медленно, но вам следует немедленно обратиться к врачу. В отделении неотложной помощи врачи, скорее всего, будут использовать инсулин, чтобы снизить уровень сахара в крови, а также дать вам жидкость и электролиты, чтобы ваше сердце, почки, мышцы и нервные клетки функционировали должным образом.

Выводы

Для людей с диабетом единичный случай высокого уровня сахара в крови, как правило, не является чрезвычайной ситуацией, если с ним обращаются. Обычно прием дополнительной дозы инсулина быстро снижает уровень сахара в крови до нормального уровня. Однако, если вы принимаете инсулин и у вас закончился инсулин, или у вас есть симптомы DKA или HHS, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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