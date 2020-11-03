Как справиться с проблемами с памятью - ответ ученых

Как справиться с проблемами с памятью / УНИАН

Большинство людей, когда достигают преклонных лет, сталкиваются с серьезными проблемами с памятью.

О результатах исследования американских ученых, которое может помочь таким людям, сообщается на специализированном портале Science Daily. По словам исследователей, их проект предлагает простой способ справиться с возрастным ухудшением памяти.

Для того ученые из Северо-Западного университета (штат Иллинойс, США) проанализировали данные опроса, в котором участвовали около тысячи людей среднего и пожилого возраста в период с 1995 по 2014 год. Все участники опроса проходили тесты производительности памяти, а также отвечали на вопросы о своем эмоциональном состоянии на протяжении месяца перед исследованием.

Оказалось, что люди, которые регулярно испытывали энтузиазм и жизнерадостность – то, что психологи называют "положительным аффектом ", с возрастом реже сталкивались с ухудшением памяти. Сейчас психологи занимаются тем, что изучают механизм данной связи.

Читайте такжеТест на IQ: 8 способов "прокачать" мозг

Напомним, ранее Главред сообщал: