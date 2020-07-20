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Как убрать мышечную массу - топ 7 способов от Аллы Костромичевой

Не всегда люди стремятся "накачать" мышцы. Иногда строение тела такое, что набор мышечной массы неконтролируем и избыточен. Как избавиться от лишней мышечной массы посоветовала знаменитая модель.

20 июля 2020, 17:54
Упражнения
Как избавиться от мышечной массы / Pixabay

Модель, ментрор, учитель, телеведущая и эксперт проекта Топ-модель по-украински Алла Костромичева дала несколько весьма ценных советов, как можно бороться с лишней мышечной массой и подгонять фигуру под свои желания.

Алла Костромичева написала все свои 7 советов в Instagram.

"Как убрать лишнюю мышечную массу? Видно, за какие-то успехи в прошлых жизнях Вселенная отстегнула мне генетически стройное тело, поэтому этот пост больше из наблюдения и здравого смысла, нежели из опыта. Есть от природы крепкие люди, есть те, кто пашет в спортзале в надежде похудеть и потом оказывается в том же весе, но заменив жирочек на мышцы. И встает вопрос - как же сделать стройное lean тело?", - размышляет она.Читайте такжеРаскрыта диета Насти Каменских для ускорения обмена веществ

Как убрать лишнюю мышечную массу

  1. Уменьшить количество потребляемого белка на 30 дней. При норме 0,8-1г /1кг веса сделать 0,6-0,7г/1кг веса чистого белка и увеличить количество клетчатки. "Советую установить приложения для просчёта кол-ва чистого белка в продуктах", - добавила она
  2. Убираем все упражнения с весом/тренажерами. Убираем глубокие выпады и приседания
  3. Все тренировки заменяем на йогу, пилатес, орбитрек, кардио.
    Алла Костромичева
    Алла Костромичева - Как убрать мышечную массу / Instagram
  4. Если есть возможность следить за пульсом, то он должен быть до 110 ударов в минуту.
  5. Распределяем время тренировки так: 50% нагрузка, 50% растяжка.
  6. Вода!!! Не менее 2-х литров чистой воды в день
  7. Массажи. Вокруг наших мышц есть оболочки - фасции. И очень часто именно фасция находится в гипертонусе и не дает мышце расслабиться и растянуться. "Ручные и аппаратные массажи могут решить эту проблему", - советует Алла.

Напомним, Алла Костромичева рассказала о самом трудном этапе жизни

Алла Костромичева новости шоу бизнеса здоровье Топ-модель по-украински
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