Похмелье после майских: ученые назвали простое средство, как поправить здоровье

Синдром похмелья снимают экстракты отдельных растений / Фото pixaby

Тяжелый синдром похмелья способны облегчать экстракты отдельных растений, заявили ученые из немецкого Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.

К такому выводу исследователи пришли на основе эксперимента, в котором участвовали 214 человек от 18 до 65 лет, которые употребляли спиртное в течение четырех часов.

Добровольцы за 45 минут до употребления алкоголя, а также сразу после выпивали специальный раствор, при этом во время эксперимента у них несколько раз брали анализы мочи и крови, пишет Medical Xpress.

Добровольцы были разделены на три группы:

Первая группа пила раствор с экстрактами корня имбиря, кактуса опунции, барбадосской вишни, гинкго билоба, магний, калий, ивы, цинк, бикарбонат натрия, рибофлавин, фолиевую кислоту и тиамин, инулин и стевиолгликозиды;

Вторая группа употребляла добавку без растительных экстрактов;

Третья группа участников эксперимента получила плацебо.

Согласно результатам эксперимента, лучше всего себя чувствовали те, кто выпил эликсир с растительными экстрактами и витаминами. У них уменьшилась головная боль по сравнению с участниками, принявшими плацебо, на 34%. Тошнота сократилась на 42%, беспокойство - на 41%, чувство безразличия - на 27%. Вторая группа не заметила особых улучшений, говорится в статье.

По мнению ученых, такого эффекта помогли достичь содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды.

Напомним, ранее врач-нарколог рассказал, как избавиться от похмелья.