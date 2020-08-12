Как убрать живот: эта каша творит чудеса

Клетчатка делится на две категории: нерастворимая и растворимая / vseretsepti.ru

Много известно о продуктах, которые помогают избавиться от жира на животе, однако мало что известно о том, какие продукты помогают сжигать жир на животе.

Согласно исследованиям и экспертам в области здравоохранения, употребление большего количества растворимой клетчатки может помочь вам избавиться от жира на животе, сообщает Express.co.uk.

Что такое клетчатка?

Клетчатка делится на две категории: нерастворимая и растворимая, и обе по-разному взаимодействуют с водой в организме.

Нерастворимая клетчатка не смешивается с водой и действует как наполнитель.

Эта клетчатка помогает формировать здоровый стул и легко проходит через кишечник.

Растворимая клетчатка смешивается с водой и образует гелеобразное вещество, замедляющее пищеварение.

Когда растворимая клетчатка достигает толстой кишки, она ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты с короткой цепью - эти жирные кислоты являются основным источником питания для клеток толстой кишки.

Исследования показывают, что короткоцепочечные жирные кислоты помогают повысить уровень гормонов насыщения, таких как холецистокинин, GLP-1 и PYY, которые могут помочь уменьшить висцеральный жир за счет подавления аппетита.

В подтверждение заявлений, одно исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что на каждые 10 граммов увеличения количества растворимой клетчатки, потребляемой в день, висцеральный жир снижался на 3,7 процента за пять лет.

По словам ведущего исследователя Кристен Хейрстон, доктора медицины, доцента кафедры внутренних болезней в Wake Forest Baptist, десять граммов растворимой клетчатки можно получить, съев два небольших яблока, одну чашку зеленого горошка и полстакана фасоли пегой.

Другие богатые источники растворимой клетчатки включают овес, овсяные отруби, рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, клубнику и картофель. Одним из лучших источников клетчатки является овсяная каша.

Люди обеспечивают бактериям идеальную среду для размножения, в то время как бактерии помогают в таких процессах, как производство витаминов и переработка отходов.

Существует много различных типов бактерий, и наличие большего количества кишечных бактерий связано с более низким риском таких состояний, как диабет 2 типа, инсулинорезистентность и сердечные заболевания.

Потребление большего количества растворимой клетчатки приводит к большему количеству бактерий и лучшим результатам для здоровья, в том числе помогает избавиться от жира на животе.

Что касается преимуществ употребления в пищу большего количества растворимой клетчатки для сжигания жира на животе, издание Medical News Today сообщает: "Растворимая клетчатка помогает снизить усвоение жира и помогает контролировать вес.

"В виде густого растекающегося геля растворимая клетчатка блокирует жир, который в противном случае переваривается и всасывается. Растворимая клетчатка также помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снова препятствуя всасыванию жиров, растворимая клетчатка помогает замедлить скорость переваривания других питательных веществ, включая углеводы.

Это означает, что еда, содержащая растворимую клетчатку, с меньшей вероятностью вызовет резкий скачок уровня сахара в крови и может предотвратить их.