УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как убрать живот: эта каша творит чудеса

12 августа 2020, 09:50

Клетчатка делится на две категории: нерастворимая и растворимая.

манка_манная каша_еда
Клетчатка делится на две категории: нерастворимая и растворимая / vseretsepti.ru

Много известно о продуктах, которые помогают избавиться от жира на животе, однако мало что известно о том, какие продукты помогают сжигать жир на животе.

Согласно исследованиям и экспертам в области здравоохранения, употребление большего количества растворимой клетчатки может помочь вам избавиться от жира на животе, сообщает Express.co.uk.

Что такое клетчатка?

Клетчатка делится на две категории: нерастворимая и растворимая, и обе по-разному взаимодействуют с водой в организме.

Нерастворимая клетчатка не смешивается с водой и действует как наполнитель.

Эта клетчатка помогает формировать здоровый стул и легко проходит через кишечник.

Растворимая клетчатка смешивается с водой и образует гелеобразное вещество, замедляющее пищеварение.

Когда растворимая клетчатка достигает толстой кишки, она ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты с короткой цепью - эти жирные кислоты являются основным источником питания для клеток толстой кишки.

Исследования показывают, что короткоцепочечные жирные кислоты помогают повысить уровень гормонов насыщения, таких как холецистокинин, GLP-1 и PYY, которые могут помочь уменьшить висцеральный жир за счет подавления аппетита.

В подтверждение заявлений, одно исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что на каждые 10 граммов увеличения количества растворимой клетчатки, потребляемой в день, висцеральный жир снижался на 3,7 процента за пять лет.

По словам ведущего исследователя Кристен Хейрстон, доктора медицины, доцента кафедры внутренних болезней в Wake Forest Baptist, десять граммов растворимой клетчатки можно получить, съев два небольших яблока, одну чашку зеленого горошка и полстакана фасоли пегой.

Другие богатые источники растворимой клетчатки включают овес, овсяные отруби, рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, клубнику и картофель. Одним из лучших источников клетчатки является овсяная каша.

Люди обеспечивают бактериям идеальную среду для размножения, в то время как бактерии помогают в таких процессах, как производство витаминов и переработка отходов.

Существует много различных типов бактерий, и наличие большего количества кишечных бактерий связано с более низким риском таких состояний, как диабет 2 типа, инсулинорезистентность и сердечные заболевания.

Потребление большего количества растворимой клетчатки приводит к большему количеству бактерий и лучшим результатам для здоровья, в том числе помогает избавиться от жира на животе.

Что касается преимуществ употребления в пищу большего количества растворимой клетчатки для сжигания жира на животе, издание Medical News Today сообщает: "Растворимая клетчатка помогает снизить усвоение жира и помогает контролировать вес.

"В виде густого растекающегося геля растворимая клетчатка блокирует жир, который в противном случае переваривается и всасывается. Растворимая клетчатка также помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снова препятствуя всасыванию жиров, растворимая клетчатка помогает замедлить скорость переваривания других питательных веществ, включая углеводы.

Это означает, что еда, содержащая растворимую клетчатку, с меньшей вероятностью вызовет резкий скачок уровня сахара в крови и может предотвратить их.

жир похудение
Сейчас вы просматриваете новость «Как убрать живот: эта каша творит чудеса». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:29
Коронавирус атакует Киев: число новых зараженных серьзно возросло
10:00
Трагедия в Мексике: погибли 13 человек, десятки пострадавших
10:00
iSpace.news - последние новости в финансовом мире новости компании
09:50
Как убрать живот: эта каша творит чудеса
09:44
В Беларуси "взяли" координаторов массовых протестов - госСМИ Видео
09:07
Новый глава военной разведки рассказал, что угрожает Украине
09:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 августа: приятные неожиданности и неожиданные проблемы Видео
08:53
Коронавирус в Украине 12 августа: за сутки - почти 1500 новых больных
08:43
Ученые назвали пять признаков смертельной формы COVID-19
08:40
Эксперт рассказал, кем Кремль планирует заменить Лукашенко
08:08
Почему Путин может не бояться протестов в Хабаровске мнение
07:59
Депутат Европарламента назвала Тихановскую "избранным президентом Беларуси"
07:35
Как прошла третья ночь протестов в Минске: силовики покинули город
07:01
Коронавирус в Украине и мире 12 августа: за сутки заразились 208 тысяч человек
06:54
Лукашенко стал анахронизмом и должен уйти мнение
06:26
Верещук станет заменой Тимошенко: астролог оценил шансы "слуг" в битве за Киев
06:04
"Дерни за веревочки": Лобода сверкнула грудью на провокационном фото
06:03
В Беларуси рассказали, будет ли комендантский час в стране
05:41
Как приготовить обалденные печеночные котлеты: рецепты на любой вкус Видео
04:54
Медовый Спас: что обязательно готовят на Маковея, чтоб не было беды Видео
04:33
"Шикарны вид!": DJ Nana показала пышную грудь крупным планом
04:31
Как уничтожить коронавирус дома и в офисе: ученые дали совет
04:08
Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз до конца недели
03:38
Как не заразиться COVID-19 в путешествии: эксперты дали важные советы
03:10
В Китае провели успешные испытания вакцины из убитого коронавируса Видео
02:43
В МИД жестко ответили на отказ Ирана платить компенсацию за сбитый самолет МАУ
02:03
Как отрастить волосы: это растение делает чудеса Видео
01:30
Жесткий сценарий: Лукашенко до последнего будет держаться за власть – эксперт Видео
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 августа: кому грозит крупный скандал Видео
00:56
Кравчук рассказал, что планирует изменить в ТКГ, чтобы остановить войну
00:37
Байден поддержал протестующих в Беларуси Видео
00:19
День молодежи: какой сегодня праздник 12 августа, приметы, именины
11 августа, вторник
23:57
Коронавирус в Украине и мире 11 августа: за сутки заразились 234 тысячи людей
23:42
Байден определился с кандидатом на пост вице-президента от демократов
23:33
В ЦИК ошарашили условием проведения выборов на Донбассе
23:03
Баррикады и взрывы гранат: в Минске вновь начались столкновения, закрыто метро
22:32
ОМОН массово задерживает и бьет людей: что происходит в охваченной протестами Беларуси
22:29
Люди, которые устают физически на работе, рискуют потерять память Видео
22:26
Следком Беларуси принял скандальное решение об авто демонстрантов
22:13
"Хруст костей": эксперт объяснил, как Украине избежать участи Беларуси
21:57
Рада согласовала дату внеочередного заседания - что рассмотрят
21:32
Минский Чекатило - конченный. И оправдывающие его - конченные тоже мнение Видео
21:30
Мартин Скорсезе подписал эксклюзивный договор с Apple
21:28
Бессонница: какие продукты кушать, чтобы быстро уснуть Видео
21:23
В МИД Беларуси признались, разглашают ли информацию о задержанных
21:10
Светлана Тарабарова назвала пол будущего ребенка Фото
20:59
1 сентября в Киеве: у Кличко рассказали, кому повезет сесть за парты
20:54
Массовые санкции и заморозка всех активов: в ЕС выступили с жесткой инициативой против режима Лукашенко
20:32
"Хочет скрыть преступления": супруга оппозиционера резко высказалась о Лукашенко
20:00
"Пророссийская шваль проталкивает реванш": Сенцов прошелся по приговору Кольченко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять