УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Как укрепить иммунную сиситему: 4 витамина

7 сентября 2020, 10:02

Некоторые витамины также могут убить вредные микробы и помочь вам быстрее выздороветь.

иммунитет
Некоторые витамины также могут убить вредные микробы и помочь вам быстрее выздороветь/ pixabay.com

Ваша иммунная система представляет собой сложную сеть, состоящую из иммунных клеток, которые борются с болезнетворными бактериями и вирусами. Чтобы ваша иммунная система работала наилучшим образом, вы должны получать правильные питательные вещества в своем рационе.

Незаменимые витамины, такие как витамин С и цинк, могут помочь вам производить достаточное количество иммунных клеток, таких как антитела и лейкоциты, для поддержания нормальной работы вашей иммунной системы. Некоторые витамины также могут убить вредные микробы и помочь вам быстрее выздороветь, сообщает Insider.

Вот четыре витамина, которые вам нужны для поддержки вашей иммунной системы и сохранения здоровья.

Витамин B6

Вашему организму необходим витамин B6, чтобы вырабатывать жизненно важные клетки иммунной системы, которые помогают вашему организму бороться с вредными микробами. В частности, B6 ​​помогает вашему организму вырабатывать Т-клетки, тип иммунных клеток, которые помогают убивать инфицированные клетки в вашем теле и активировать реакцию иммунной системы.

Женщинам следует стремиться получать около 1,2 мг витамина B6 в день, а мужчинам - 1,4 мг. Вы не должны принимать более 10 мг витамина B6 в день, если это не входит в план лечения, назначенный врачом.

Эксперты говорят, что дефицит B6 встречается редко, и большинство людей должны получать достаточное количество витамина B6 естественным образом из своего рациона. Некоторые хорошие источники витамина B6:

Нут, тунец, картофель, банан, курица, капуста кейл.

Витамин C

"Витамин С необходим для здоровой иммунной функции", - говорит Крис Д'Адамо, доктор философии, эпидемиолог и директор Центра интегративной медицины Медицинской школы Университета Мэриленда.

Это потому, что витамин С может помочь убить вредные микробы, включая бактерии и вирусы, такие как простуда и пневмония. Витамин C также увеличивает выработку вашим организмом жизненно важных иммунных клеток, включая лейкоциты и фагоциты, которые убивают бактерии, поглощая их.

Исследования показывают, что прием высоких доз витамина C - от 6 до 8 г в день - может помочь сократить количество дней, в течение которых длится простуда. Прием витамина С после начала простуды также может облегчить ваши симптомы.

Витамин С помогает поддерживать барьер между кишечником и остальным телом, предотвращая попадание бактерий из кишечника и заражение вас.

Взрослые должны стремиться получать от 65 до 90 мг витамина С в день, и вы не должны принимать более 2000 мг в день. Вам нужно есть продукты с витамином С каждый день, так как ваш организм не может хранить витамин С или производить его самостоятельно. Некоторые продукты, богатые витамином С, включают:

Болгарский перец, клубника, апельсин, брокколи, шпинат.

Витамин Д

Недостаток витамина Д - это серьезная проблема, поскольку исследования показывают, что люди с дефицитом витамина D более подвержены респираторным инфекциям, таким как пневмония или бронхит.

Отчасти это связано с тем, что витамин D увеличивает количество макрофагов, которые представляют собой иммунные клетки, которые помогают убивать вторгшиеся болезнетворные клетки, - говорит Д'Адамо. По словам Д'Адамо, витамин D также может помочь сбалансировать вашу иммунную систему за счет уменьшения производства химических веществ, называемых воспалительными цитокинами, которые могут ухудшить ваши симптомы, если вырабатывается слишком много.

Вы должны получать около 400–800 МЕ витамина D в день.

Как сообщает WebMed, на удивление мало продуктов содержат витамин D - если он не добавлен в пищу. Это потому, что ваше тело создано, чтобы получать витамин D через кожу (от солнечного света), а не через рот (с пищей).

Есть три суперпродукта с витамином D:

  • Лосось (особенно выловленный в дикой природе)
  • Скумбрия (особенно выловленная в дикой природе)

Другие пищевые источники витамина D включают:

  • Жир печени трески (предупреждение: жир печени трески богат витамином А; слишком много может быть вредно для вас)
  • Тунец консервированный в воде
  • Сардины консервированные в масле
  • Молоко или йогурт - цельные, обезжиренные или с пониженным содержанием жира - обогащенные витамином D
  • Говяжья или телячья печень
  • Яичные желтки
  • Сыр

Витамин Е

Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают организму бороться с инфекциями. Антиоксиданты - это вещества, которые помогают защитить ваши клетки от токсичных молекул свободных радикалов, которые могут повысить риск сердечных заболеваний, рака и других заболеваний.

Рекомендуемое количество витамина Е для взрослых - 15 мг в сутки. Некоторые хорошие источники витамина Е:

Большинство из нас должны получать достаточное количество витамина Е из сбалансированной диеты, и эксперты говорят, что ваше тело может получить больше антиоксидантных преимуществ от продуктов, богатых витамином Е, а не от добавок.

Если вы принимаете добавку витамина Е, не превышайте рекомендуемую суточную дозу, так как это может ухудшить такие состояния, как сердечные заболевания.

Авокадо, форель, красный перец, подсолнечное масло, миндаль.

витамин D иммунитет
Сейчас вы просматриваете новость «Как укрепить иммунную сиситему: 4 витамина». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:04
В ФРГ опять связали судьбу Северного потока-2 с отравлением Навального
10:02
Как укрепить иммунную сиситему: 4 витамина Видео
09:52
"Бешеный пик коронавируса": инфекционист предупредил о скачке числа больных в Украине
09:49
A Huevo: новый клип Насти Каменских набрал бешеную популярность на YouTube Видео
09:44
В Слуге народа допустили отставку Баканова с поста главы СБУ – РБК-Украина Видео
09:27
В РФ озвучили новую версию причин ухудшения здоровья Навального Видео
09:20
Жерар Депардье покрестился в православного в соборе РПЦ
09:07
Гороскоп для всех на 7 сентября: кто получит счастливый шанс Видео
09:01
Новые зоны карантина в Украине с 7 сентября: какие города ждут жесткие ограничения Видео
08:43
Коронавирус в Украине 7 сентября: заразились еще несколько тысяч украинцев Видео
08:43
США и Украина: осталось два месяца до катастрофы мнение
08:39
Обострение на Донбассе: за сутки один военный погиб, еще один - ранен
08:00
Ученые выяснили, как питание влияет на смертность от коронавируса Видео
07:27
Цивилизацию в Россию принесли украинцы – Кулеба
07:15
Будет как в Италии: врач дал прогноз относительно эпидемии Covid-19 в Украине Видео
07:03
Врач назвал четыре основных правила защиты от COVID-19 Видео
06:58
Лукашенко скоро ответит за то, что обломал Путина мнение
06:30
Аншлюс Беларуси: экс-советник Путина объяснил, почему Кремль "слил" Лукашенко Видео
05:56
Когда Зеленский сможет "додавить" Путина и заключить мир: прогноз астролога
05:27
Лукашенко "сдал" страну Путину: эксперт спрогнозировал будущее Беларуси Видео
04:49
Стрижки на средние волосы в стиле 60-х покоряют мир этой осенью - фото Фото
04:12
Эксперт оценил возможность отмены выборов из-за жесткого карантина в Украине Видео
03:29
Немецкий токсиколог назвал главный вопрос в отравлении Навального Видео
03:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 сентября: "гибель" успеха и материальное крушение Видео
02:18
В конце сентября все школы в Украине массово позакрывают - эпидемиолог Видео
01:36
Как сбросить "водные" килограммы: мгновенные способы Видео
01:18
Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым по ситуации на Донбассе Видео
00:55
В моду на осень вернулся красивый черный маникюр - фото Фото
00:46
Глава Луганской ОГА хочет возобновить связи с "ЛДНР" Видео
00:35
Танці з зірками 2020 2 выпуск онлайн: кто первым покинул шоу
00:22
Дарья Петрожицкая с коронавирусом поразила зрителей на Танцях з зірками Видео
00:21
Лучшее время: астролог назвала благоприятные для очистки организма дни Видео
06 сентября, воскресенье
23:50
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 2 выпуск - 6 сентября Видео
23:35
Испания - Украина - 4:0. Испанцы подтвердили статус непобедимой команды Видео
23:19
Коронавирус в Украине: инфекционист предупредил о всплеске эпидемии
23:14
Украинская делегация ТКГ приняла решение после заявления Пушилина Видео
22:58
Коронавирус в Украине "набирает мощь" - за сутки несколько тысяч новых больных Видео
22:31
В Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома, есть раненые
22:23
Журналист назвал три причины победы протестующих в Беларуси Фото Видео
22:00
Медики назвали причину снижения смертности от коронавируса
21:36
Жевал пакет с сахаром: в Одессе мать закрыла 3-летнего малыша на несколько дней
21:32
Отравление Навального: Германия приняла решение по обмену информацией с Россией Видео
20:55
На Донбассе боевики вновь открывали огонь, есть погибший Видео
20:50
В Минске титушки Лукашенко с дубинками жестко задерживали людей Фото Видео
20:31
"Это фантасмагория": Кулеба высказался о "союзном государстве" с Беларусью
20:05
В МИД Британии отравление Навального сравнили с гангстерами Видео
19:53
"Нечистая совесть": Чехия поставила Лукашенко жесткое требование Видео
19:28
"Оно мне не надо": Зеленский-старший отреагировал на присвоение стипендии
19:14
Путин превращает РФ в Донбасс из-за падающего рейтинга – журналист
19:08
Столкновения и задержания в Минске: у дворца Лукашенко распылили газ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять