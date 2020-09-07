Как укрепить иммунную сиситему: 4 витамина

Некоторые витамины также могут убить вредные микробы и помочь вам быстрее выздороветь/ pixabay.com

Ваша иммунная система представляет собой сложную сеть, состоящую из иммунных клеток, которые борются с болезнетворными бактериями и вирусами. Чтобы ваша иммунная система работала наилучшим образом, вы должны получать правильные питательные вещества в своем рационе.

Незаменимые витамины, такие как витамин С и цинк, могут помочь вам производить достаточное количество иммунных клеток, таких как антитела и лейкоциты, для поддержания нормальной работы вашей иммунной системы. Некоторые витамины также могут убить вредные микробы и помочь вам быстрее выздороветь, сообщает Insider.

Вот четыре витамина, которые вам нужны для поддержки вашей иммунной системы и сохранения здоровья.

Витамин B6

Вашему организму необходим витамин B6, чтобы вырабатывать жизненно важные клетки иммунной системы, которые помогают вашему организму бороться с вредными микробами. В частности, B6 ​​помогает вашему организму вырабатывать Т-клетки, тип иммунных клеток, которые помогают убивать инфицированные клетки в вашем теле и активировать реакцию иммунной системы.

Женщинам следует стремиться получать около 1,2 мг витамина B6 в день, а мужчинам - 1,4 мг. Вы не должны принимать более 10 мг витамина B6 в день, если это не входит в план лечения, назначенный врачом.

Эксперты говорят, что дефицит B6 встречается редко, и большинство людей должны получать достаточное количество витамина B6 естественным образом из своего рациона. Некоторые хорошие источники витамина B6:

Нут, тунец, картофель, банан, курица, капуста кейл.

Витамин C

"Витамин С необходим для здоровой иммунной функции", - говорит Крис Д'Адамо, доктор философии, эпидемиолог и директор Центра интегративной медицины Медицинской школы Университета Мэриленда.

Это потому, что витамин С может помочь убить вредные микробы, включая бактерии и вирусы, такие как простуда и пневмония. Витамин C также увеличивает выработку вашим организмом жизненно важных иммунных клеток, включая лейкоциты и фагоциты, которые убивают бактерии, поглощая их.

Исследования показывают, что прием высоких доз витамина C - от 6 до 8 г в день - может помочь сократить количество дней, в течение которых длится простуда. Прием витамина С после начала простуды также может облегчить ваши симптомы.

Витамин С помогает поддерживать барьер между кишечником и остальным телом, предотвращая попадание бактерий из кишечника и заражение вас.

Взрослые должны стремиться получать от 65 до 90 мг витамина С в день, и вы не должны принимать более 2000 мг в день. Вам нужно есть продукты с витамином С каждый день, так как ваш организм не может хранить витамин С или производить его самостоятельно. Некоторые продукты, богатые витамином С, включают:

Болгарский перец, клубника, апельсин, брокколи, шпинат.

Витамин Д

Недостаток витамина Д - это серьезная проблема, поскольку исследования показывают, что люди с дефицитом витамина D более подвержены респираторным инфекциям, таким как пневмония или бронхит.

Отчасти это связано с тем, что витамин D увеличивает количество макрофагов, которые представляют собой иммунные клетки, которые помогают убивать вторгшиеся болезнетворные клетки, - говорит Д'Адамо. По словам Д'Адамо, витамин D также может помочь сбалансировать вашу иммунную систему за счет уменьшения производства химических веществ, называемых воспалительными цитокинами, которые могут ухудшить ваши симптомы, если вырабатывается слишком много.

Вы должны получать около 400–800 МЕ витамина D в день.

Как сообщает WebMed, на удивление мало продуктов содержат витамин D - если он не добавлен в пищу. Это потому, что ваше тело создано, чтобы получать витамин D через кожу (от солнечного света), а не через рот (с пищей).

Есть три суперпродукта с витамином D:

Лосось (особенно выловленный в дикой природе)

Скумбрия (особенно выловленная в дикой природе)

Другие пищевые источники витамина D включают:

Жир печени трески (предупреждение: жир печени трески богат витамином А; слишком много может быть вредно для вас)

Тунец консервированный в воде

Сардины консервированные в масле

Молоко или йогурт - цельные, обезжиренные или с пониженным содержанием жира - обогащенные витамином D

Говяжья или телячья печень

Яичные желтки

Сыр

Витамин Е

Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают организму бороться с инфекциями. Антиоксиданты - это вещества, которые помогают защитить ваши клетки от токсичных молекул свободных радикалов, которые могут повысить риск сердечных заболеваний, рака и других заболеваний.

Рекомендуемое количество витамина Е для взрослых - 15 мг в сутки. Некоторые хорошие источники витамина Е:

Большинство из нас должны получать достаточное количество витамина Е из сбалансированной диеты, и эксперты говорят, что ваше тело может получить больше антиоксидантных преимуществ от продуктов, богатых витамином Е, а не от добавок.

Если вы принимаете добавку витамина Е, не превышайте рекомендуемую суточную дозу, так как это может ухудшить такие состояния, как сердечные заболевания.

Авокадо, форель, красный перец, подсолнечное масло, миндаль.