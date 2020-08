Как улучшить качество оргазма: советуют профессионалы

По мнению сексологов, существуют реальные способы улучшить оргазм. / Cosmo

В отношениях важно, чтобы удовольствию каждого партнера уделялось одинаково времени и усилий. Однако это не всегда может привести к оргазму. У каждого человека есть уникальное представление о том, что делает его сексуально удовлетворенным.

Для поддержания здоровых отношений важно вести постоянный и открытый диалог со своим партнером об их сексуальных интересах.

1. Найдите подходящее место

Ваши гениталии наполнены нервными окончаниями, но некоторые точки более чувствительны, чем другие. А стимуляция нужного места может привести к более интенсивному и приятному оргазму.

Стимулируйте клитор

Один из способов улучшить партнерский секс - включить стимуляцию клитора, чтобы получить больше удовольствия. Клитор - это основная эрогенная зона, сравнимая с пенисом с точки зрения нервных окончаний и физиологической структуры, и вы можете стимулировать его различными способами, начиная с точки С.

Точка C - это видимая часть клитора. Это место содержит множество нервных окончаний и очень чувствительно к прикосновению. Следовательно, его стимуляция во время мастурбации или партнерского секса может привести к чрезвычайно интенсивным оргазмам.

Еще одна известная точка - это точка G, которая считается эрогенной зоной, расположенной внутри влагалищного канала. Однако Матис Кеннингтон, доктор философии, сертифицированный сексопатолог и соучредитель The Practice in Austin и The Couple Lab, говорит, что эта интенсивная стимуляция на самом деле является еще одним типом стимуляции клитора.

"Клитор намного больше, чем думает большинство людей, - говорит Кеннингтон. - Часто женщины, испытывающие оргазм, напоминающий точку G, на самом деле просто ощущают стимуляцию другой части клитора посредством проникновения", - говорит Кеннингтон.

Стимуляция клитора часто происходит не только во время проникающего секса. Фактически, опрос 2017 года, опубликованный в Журнале секса и супружеской терапии, показал, что из 1055 женщин в США только 18,4% сообщили о способности испытывать оргазм только от проникающего секса.

Вы можете стимулировать клитор руками, руками партнера или игрушкой, например вибратором.

Стимулируйте точку P

P-точка относится к простате. Простата - это репродуктивный орган, расположенный под мочевым пузырем, который производит сперму.

Некоторые люди считают, что стимуляция этой области приводит к быстрым и чрезвычайно интенсивным оргазмам. Вы или ваш партнер можете стимулировать эту область пальцами "либо непосредственно, вводя в анус, либо через кожу, массируя пространство под яичками и над анусом", - говорит Кеннингтон.

2. Практикуйте внимательность

Прикосновение к ощущениям во время повседневной деятельности может помочь вам увеличить удовольствие и интенсивность оргазма в спальне. В конце концов, секс весьма чувственен.

Эмили Джамеа, доктор философии, сертифицированный сексопатолог из REVIVE в Хьюстоне, провела исследование, опубликованное в журнале Sexual and Relationships Therapy, которое обнаружило усиление чувственности - или способность настраиваться на пять чувств - вне спальни, что улучшает сексуальное удовлетворение в спальне.

В исследовании приняли участие 195 человек в возрасте старше 25 лет, состоящих в надежных и длительных отношениях. Участники заполнили опрос, в ходе которого измерялись привязанность, чувственность, любопытство, воображение и сексуальное удовлетворение. В этой группе чувственность и воображение значительно коррелировали с оптимальным сексуальным удовлетворением.

Например, людям, которые сообщают, что они наслаждаются едой, которую они едят, или на самом деле замечают тепло солнца на лице во время прогулки, легче соединяются с чувственными удовольствиями секса.

3. Попробуйте мастурбировать

Овладение мастурбацией может привести к более частым оргазмам во время секса с партнером, потому что это поможет вам понять, что вас заводит.

"Я всегда призываю своих клиентов исследовать свое тело, чтобы они знали, что заставляет их чувствовать себя хорошо", - говорит Джамеа.

Зачастую, люди будут избегать мастурбации или порно, думая, что это улучшит их оргазмы во время секса с партнером. Тем не менее, специалисты говорят, что нет никакой связи между потреблением порно, мастурбацией, и лучшим оргазмом во время секса с партнером.

Вместо того, чтобы полностью исключить мастурбацию, чтобы улучшить оргазм во время секса с партнером, Джамея предлагает людям практиковать мастурбацию осознанно. Мастурбация также может позволить людям визуально показать своим партнерам, что вызывает у них оргазм. Это помогает их партнерам понять, что им нравится в сексуальном плане, и может улучшить партнерский секс в будущем.

Джамеа говорит, что отчасти поэтому однополым парам может быть легче, чем гетеросексуальным парам, когда дело доходит до сообщения сексуальных потребностей, потому что каждый партнер имеет врожденное понимание анатомии другого.

4. Сосредоточьтесь на прелюдии

Прелюдия увеличивает сексуальное напряжение во время секса с партнером, что может привести к более приятным оргазмам. Это особенно важный компонент для женщин.

При возбуждении влагалище часто выделяет естественную смазку, чтобы подготовить тело к проникновению. Прелюдия важна перед проникновением, потому что эта смазка делает проникающий партнерский секс более комфортным.

Прелюдия также может помочь сократить разрыв в оргазме у гетеросексуальных партнеров. Мужчины обычно испытывают оргазм раньше женщин, что часто приводит к прекращению полового акта. "Мужчины обычно достигают оргазма за 2–10 минут, а женщины в среднем за 15–30 минут", - говорит Джамеа.

Хотя Джамия говорит, что одновременные оргазмы нереальны для любого сексуального опыта, она призывает обоих партнеров одинаково внимательно относиться к удовольствию друг друга во время секса. Сосредоточение времени на удовольствии друг друга во время прелюдии - один из способов улучшить одновременный сексуальный оргазм.

Попробуйте, чтобы ваш партнер стимулировал вашу C-точку, G, точку или P-точку вручную или с помощью вибратора, или займитесь оральным сексом, чтобы испытать сильное удовольствие во время прелюдии и улучшить ваш оргазм.

5. Преодолейте беспокойство по поводу умения

Беспокойство о качестве часто может мешать получить максимальное удовольствие во время секса с партнером. Оно может возникать из-за неуверенности в своей сексуальной активности, образе тела или том, что, по их мнению, их партнер чувствует к ним в сексуальном плане. Этот тип беспокойства может привести к слишком быстрой эякуляции пениса или ее прекращению.

По словам Кеннингтона, люди часто испытывают беспокойство по поводу этого, потому что они зацикливаются исключительно на достижении оргазма для себя или партнера, а не на том, что им нравится во время секса.

Сосредоточение внимания на чувственном удовольствии от опыта во время секса с партнером, а не на достижении оргазма, может помочь улучшить сексуальный опыт.

6. Попробуйте паузы

Паузы - это практика прекращения сексуальной стимуляции прямо перед оргазмом, а затем повторного начала стимуляции, чтобы контролировать время вашего оргазма.

"Как потеря контроля, так и стимуляция мужского пениса орально или вручную снова и снова могут сделать оргазм очень приятным", - говорит Кеннингтон.

Общение между партнерами важно во время перерыва, чтобы один мог сообщить другому, когда они собираются достичь оргазма. Кроме того, партнерам может быть важно обсудить, сколько времени они хотят продолжать заниматься сексом. Это поможет обоим партнерам получить больше удовольствия, если у них будут одинаковые ожидания.

7. Обсудите сексуальные фантазии

Сексуальные фантазии - это возбуждающие эротические мысленные образы, которые мы вызываем в своей голове. Хотя люди могут стыдиться этих мыслей, мечтать о сексе совершенно нормально и даже полезно.

Возникновение сексуальных фантазий и их разыгрывание могут быть захватывающим способом оживить вашу сексуальную жизнь с партнером. По словам Кеннингтона, разговоры о сексуальных фантазиях помогут развить влечение к партнеру и с ним, что является одним из важнейших факторов хорошего секса.

Попробуйте поговорить со своим партнером о своих сексуальных фантазиях как в спальне, так и за ее пределами. Просто не забудьте обсудить границы и получить согласие, прежде чем вступать в какое-либо сексуальное поведение.

8. Делайте кегель

Кегель - это упражнения, которые помогают укрепить мышцы тазового дна. "Чем сильнее и здоровее мышцы тазового дна, тем лучше оргазм", - говорит Джамеа. Сильные мышцы тазового дна могут вызвать более интенсивный оргазм у всех, а не только у женщин.

Джамеа рекомендует упражнения Кегеля людям, у которых слишком быстрая эякуляция во время полового акта. Часто преждевременная эякуляция или быстрые оргазмы происходят из-за того, что мышцы тазового дна слишком напряжены. Выполнение этих упражнений может помочь людям научиться расслаблять эти мышцы во время секса и, следовательно, получить более приятный сексуальный опыт.

Перед практикой Кегеля лучше всего посетить тазового физиотерапевта. Они могут помочь вам определить, что безопасно и необходимо для вашего тела.