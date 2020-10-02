Как улучшить осанку, сидя за компьютером: быстрые способы

Уделите своей позе немного внимания и работайте за столом умнее, а не усерднее. / REUTERS

Ваша осанка является очень важным показателем вашего общего состояния здоровья, поскольку она поддерживает кровоток, улучшает ваше настроение, повышает вашу уверенность и укрепляет другие мышцы и суставы.

Практика улучшения осанки за рабочим столом, на работе или дома, даже в самых незначительных случаях, - отличный способ ежедневно заботиться о своем здоровье, и есть несколько быстрых способов улучшить свою осанку. Уделите своей позе немного внимания и работайте за столом умнее, а не усерднее.

1. Поменяйте местами сидения

Стул может буквально изменить или ухудшить вашу осанку. Сидение с минимальной опорой для спины или ее отсутствие, изношенные стулья и работа с дивана или кровати могут со временем изнашивать на ваше тело, напрягая ваши плечи, позвоночник и поясницу.

Если у вашего рабочего стула нет поддержки, необходимой вам, чтобы удобно сидеть в вертикальном положении в течение часа или двух за раз, возможно, вам придется поменять стул. Хороший, эргономичный стул для вашего рабочего места будет иметь поясничную опору, которая поддержит середину спины, где возникает большая часть напряжения, когда вы горбитесь за столом. Вы также можете выбрать стул, который удерживает ваше тело в нейтральном вертикальном положении с достаточной высотой сиденья, чтобы ваши руки и ноги были выровнены, и со спинкой, которая не будет слишком жесткой или слишком мягкой.

Если вы сейчас работаете из дома, не забывайте, где и как вы сидите. Обустройте собственное рабочее место со столом и стулом, которые поддерживают вашу спину и плечи и со временем способствуют улучшению осанки.

2. Делайте частые перерывы на растяжку

Сидение в сгорбленной позиции каждый день - вредно для вашей осанки. Многие специалисты в области здравоохранения заявили, что сидение стало новым курением - популярный миф, сравнивающий негативные хронические последствия для здоровья, таких как увеличение веса и диабет.

Продолжительное сидение может иметь долгосрочные последствия не только для вашей спины, но и для вашего здоровья в целом. Сделайте своим приоритетом регулярно вставать и двигаться в течение рабочего дня, чтобы дать вашему телу некоторое облегчение от сидения и просмотра экрана. Сделайте себе ежедневный распорядок дня, чтобы немного отдохнуть от стола, чтобы дать спине отдохнуть от сидения в вертикальном положении, оказывая большее давление на позвоночник. Легко погрузиться в рабочий день и забыть двигаться, поэтому установите оповещение в своем рабочем календаре или на телефоне в качестве регулярного напоминания о необходимости сделать перерыв и изменить осанку, прогулявшись, ненадолго постояв в перерывах между встречами, сделав растяжку или быстро выполнив упражнения.

3. Упражнения для улучшения осанки

Когда мы тренируемся, мы часто забываем делать упражнения для улучшения осанки, тем более что работа из дома становится все более распространенной. Ваша осанка является ключом к улучшению общего состояния здоровья, и выделение времени, чтобы сосредоточиться на ней в течение рабочего дня, может помочь предотвратить проблемы с телом на всю жизнь.

Упражнения в течение рабочего дня для улучшения осанки могут быть такими же простыми, как стояние в вертикальном положении в течение часа или двух за рабочим столом, растягивания и вращение шеи, чтобы снять напряжение после нескольких часов работы, или хорошо сгибаться в спине. Сделайте несколько небольших перерывов в течение рабочего дня, чтобы избавиться от напряжения в плечах, шее и спине из-за слишком долгого сидения, и сосредоточьтесь на упражнениях, специально предназначенных для этих областей.

4. Держите рабочее место на уровне глаз

Сгорбившись над столом, чтобы посмотреть на ноутбук или набрать текст, это один из ключевых показателей плохой осанки. Если ваш ноутбук или настольный компьютер находится не на уровне глаз, вы можете сутулиться и зависать в таком режиме на несколько часов.

Проведите общую оценку своего рабочего места, включая ноутбук, монитор, стол и компьютерные аксессуары, такие как клавиатура и мышь, чтобы убедиться, что они находятся на уровне вашего зрения и тела, чтобы не напрягать шею и плечи. Ваше рабочее место должно быть на удобном уровне, но достаточно вертикально, чтобы не нарушать вашу осанку. Измените положение рабочего места, чтобы вам было легче сидеть прямо, но при этом оставаться эффективным в течение дня. Если вы работаете удаленно или из дома, найдите лучшее место для обустройства рабочего места, например, на высокой столешнице в стиле барной стойки, где вы можете легко сесть в вертикальном положении или даже встать и поработать, чтобы изменить темп.

5. Практикуйте внимательность к своей позе

Иногда бывает трудно сделать перерыв на обед или выпить вторую чашку кофе в течение рабочего дня. Выделение времени для связи со своим телом время от времени в течение дня, чтобы увидеть, как оно себя чувствует, может показаться еще одним пунктом в вашем списке дел, но, что наиболее важно, ваша спина будет вам за это благодарна.

Практикуйте осанку в течение всего рабочего дня, устанавливая на телефон частые напоминания, чтобы проверять свое тело. Существует множество приложений для осознанности, которые помогут вам мысленно отвлечься от работы на несколько минут, чтобы быстро проверить свое тело и разум. Выделите время в своем рабочем календаре, чтобы проверить себя, осанку, настроение и свое тело в целом. Планирование времени в вашем рабочем календаре помогает вам нести ответственность перед собой и своим здоровьем.

6. Держите ноги на полу

Ваши ноги и их положение за столом играют решающую роль в вашей общей позе во время сидения. Если ваши ноги скрещены или приподняты, это может поставить под угрозу вашу осанку, поскольку ваш вес в основном приходится на одной ноге или на спине. Когда ваши ноги стоят на полу и правильно выровнены, вес вашего тела равномерно распределяется по бедрам. Держа ступни на полу, вы также лучше осознаете общую позу своего тела, так как это бессознательно заставляет вас выпрямиться.

Практикуйтесь, удерживая ноги полностью на полу в течение более длительных периодов времени, вместо того, чтобы поднимать их с помощью подставки для ног или скрещивать ноги в коленях под столом. Поставив ступни на землю, вы сможете лучше понять свою осанку и понять, сутулились ли вы или сгорбились над столом.

Ваша осанка - ключевой показатель здоровья вашего тела в течение рабочего дня. Не игнорируйте признаки боли в спине или плече. Возьмите за правило заботиться о себе во время работы, начиная с осанки.