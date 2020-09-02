Как улучшить здоровье: 5 мощных и малоизвестных способов

Вести здоровый образ жизни не так сложно / Reuters

Здоровье - это богатство - вы, наверное, слышали об этом раньше ... и это абсолютная правда. Неважно, сколько денег вы зарабатываете. Если вы нездоровы, вам это не принесет радость.

Но вот в чем дело: вести здоровый образ жизни не так сложно, как думает большинство людей. На самом деле, при небольшом толчке в правильном направлении здоровый образ жизни может стать одной из самых простых вещей для достижения.

Итак, в этой статье Главред расскажет вам о простых, не очень популярных, но проверенных способах поднять свое здоровье на ступеньку выше.

1. Заведите домашнее животное

Домашние животные могут спасти вашу жизнь… по крайней мере, так считают эксперты. "Домашние животные снижают уровень стресса, что приводит к снижению выработки кортизола, снижению артериального давления, снижению риска сердечного приступа", - говорит Меган Тибер, DVM и ведущий эксперт по домашним животным в Tuft + Paw.

Читайте такжеВкусный и гадкий: ученые нашли новый вред для тела от фаст-фуда

Но это еще не все - существует множество других научно обоснованных причин, по которым вам следует подумать о том, чтобы завести домашнего питомца, особенно если вашей целью является здоровый образ жизни.

Домашние животные могут помочь вам оставаться активным. Если у вас нет мотивации к упражнениям, возможно, вам понадобится домашнее животное. В конкретном исследовании ученые обнаружили, что почти половина владельцев собак эффективно тренировались по полчаса каждый день в течение как минимум пяти дней в неделю.

Домашние животные могут помочь в борьбе с депрессией. Кроме того, согласно австралийскому исследованию, проведенному с участием владельцев собак, было замечено, что владельцы собак посещали врача на 15% меньше, чем люди, у которых не было домашних животных [5]. Сделайте из этого что хочешь.

2. Заведите огород

Вы, вероятно, не думали, что сможете улучшить свое здоровье, погрузив руки в землю но, согласно научным данным, садоводство действительно может принести пользу вашему здоровью во многих отношениях.

Он подвергает вас воздействию витамина D. Оказывается, садоводство (то есть работа на открытом воздухе) может помочь вам получить достаточное количество этого важного витамина. Помимо прочего, витамин D помогает укрепить кости и иммунную систему.Это отличная форма упражнений. Если вы хотите заниматься спортом, даже не осознавая этого, то все, что вам нужно, - это садоводство.

Садоводство - это прекрасная форма аэробных упражнений, которая заставляет вас вспотеть, даже не обращая внимания. Различные движения, такие как сгибание, скручивание, приседание, прорабатывают различные группы мышц и помогают улучшить выносливость и гибкость.Это может помочь в борьбе с одиночеством.

Садоводство может иметь огромное влияние на психическое здоровье. Во многих случаях люди, ухаживающие за садом, сообщают об улучшении настроения. Кроме того, общественные сады могут предложить уникальную возможность для общения, особенно у пожилых людей.

Это снижает риск слабоумия. Согласно 16-летнему исследованию, опубликованному в Медицинском журнале Австралии, физическая активность, особенно садоводство, может помочь снизить риск деменции.

3. Избавьтесь от жира на животе.

Если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь, вам абсолютно необходимо избавиться от лишнего жира… особенно жира на животе. Но почему жир на животе так важен? Помимо прочего, вокруг внутренних органов накапливается жир на животе, что связано с различными метаболическими заболеваниями, такими как диабет 2 типа. И это действительно нехорошо.

4. Ешьте больше яиц

Итак, вы, наверное, слышали, что яйца и насыщенные жиры вредны для здоровья. Ну это чушь. Яйца настолько питательны, что их иногда даже называют "природными поливитаминами".

Яйца обычно подвергаются дискриминации из-за высокого содержания в них холестерина. Но знаете что - исследования показали, что это не влияет на уровень холестерина в крови у большинства людей.

В другом исследовании с участием более 260 тыс. участников было замечено, что потребление яиц не имело абсолютно никакой связи с риском сердечных заболеваний.

5. Заботьтесь о своем кишечнике

Основы вашего здоровья находяться в вашем кишечнике. Почти все мыслимые состояния здоровья возникают из-за проблем с кишечником.

Кишечник является домом для миллионов бактерий называемых микробиомом. И эти бактерии являются ключом к вашей способности адекватно переваривать и использовать пищу, иммунному ответу и множеству других важных вещей.

Интересно, что неправильный образ жизни, такой как употребление нездоровой пищи, чрезмерный стресс, лишение сна и чрезмерное употребление антибиотиков, могут оказать негативное влияние на ваш микробиом. Итак, что происходит, когда вы изводите бактерии в кишечнике?

В большинстве случаев нарушается ваш метаболизм, и вы набираете вес. Но в более темных случаях иммунная система оказывается под угрозой, и это открывает двери для различных болезней.