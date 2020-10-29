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Как улучшить зрение: 9 эффективных способов

29 октября 2020, 18:30

Упражнения и поддержание здорового веса могут помочь вашим глазам, а не только вашей талии.

глаза
Упражнения и поддержание здорового веса могут помочь вашим глазам, а не только вашей талии. / Фото pixabay.com

Регулярный тест на зрение - лишь один из многих способов улучшить зрение и предотвратить травмы или заболевания, которые могут нанести вред вашему зрению.

1. Получайте достаточно основных витаминов и минералов

Витамины A, C и E, а также минерал цинк содержат антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить дегенерацию желтого пятна. Это состояние, при котором макула - часть глаза, контролирующая центральное зрение - разрушается.

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Источники пищи для этих важных питательных веществ включают различные красочные овощи и фрукты, такие как:

  • морковь
  • красный перец
  • брокколи
  • шпинат
  • клубника
  • сладкая картошка
  • цитрусовые

Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как лосось и льняное семя, также рекомендуются для улучшения здоровья глаз.

2. Не забывайте каротиноиды

Несколько других питательных веществ также являются ключом к улучшению зрения. Среди них лютеин и зеаксантин, каротиноиды, обнаруженные в сетчатке. Вы также можете найти их в листовых зеленых овощах, брокколи, цукини и яйцах.

Лютеин и зеаксантин также можно принимать в виде добавок. Эти каротиноиды помогают защитить желтое пятно, улучшая плотность пигмента в этой части глаза и поглощая ультрафиолетовый и синий свет.

3. Оставайтесь в форме

Да, упражнения и поддержание здорового веса могут помочь вашим глазам, а не только вашей талии. Диабет 2 типа, который чаще встречается у людей с избыточным весом или ожирением, может вызвать повреждение крошечных кровеносных сосудов в глазах.

Это состояние называется диабетической ретинопатией. Слишком много сахара, циркулирующего в кровотоке, повреждает хрупкие стенки артерий. Диабетическая ретинопатия приводит к тому, что очень маленькие артерии в сетчатке - светочувствительной задней части глаза - пропускают кровь и жидкость в глаз, нанося вред вашему зрению.

Регулярная проверка уровня сахара в крови и поддержание спортивной формы может снизить вероятность развития диабета 2 типа и его многочисленных осложнений.

4. Управляйте хроническими заболеваниями

Диабет - не единственное заболевание, которое может повлиять на ваше зрение. Другие состояния, такие как высокое кровяное давление и рассеянный склероз, могут повлиять на ваше зрение. Эти состояния связаны с хроническим воспалением, которое может нанести вред вашему здоровью с головы до ног.

Например, воспаление зрительного нерва может вызвать боль и даже полную потерю зрения. Хотя такое заболевание, как рассеянный склероз, невозможно предотвратить, вы можете попытаться справиться с ним с помощью здоровых привычек и лекарств.

Высокое кровяное давление можно эффективно лечить с помощью здоровой для сердца диеты, упражнений и антигипертензивных препаратов.

5. Наденьте защитные очки

Играете ли вы в ракетбол, работаете в гараже или проводите научный эксперимент в школе, жизненно важно защищать глаза соответствующими очками.

Прочные защитные очки необходимы, если существует риск попадания в глаз химикатов, острых предметов или материалов, таких как стружка или металлические осколки.

Многие защитные очки сделаны из поликарбоната, который примерно в 10 раз прочнее, чем другие виды пластика.

6. В том числе солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки нужны не только для того, чтобы выглядеть круто. Ношение солнцезащитных очков - один из самых важных шагов, которые вы можете предпринять, когда дело касается улучшения зрения. Вам нужны солнцезащитные очки, которые блокируют от 99 до 100 процентов излучения UVA и UVB солнечного света.

Солнцезащитные очки помогают защитить глаза от условий, связанных с повреждением глаз. К ним относятся катаракта, дегенерация желтого пятна и птеригиум - разрастание ткани над белой частью глаза. Птеригиумы могут привести к астигматизму, который может вызвать помутнение зрения.

Ношение шляпы с широкими полями также помогает защитить глаза от солнечных лучей.

7. Следуйте правилу 20-20-20

Ваши глаза усердно работают в течение дня и время от времени им нужен перерыв. Напряжение может быть особенно сильным, если вы работаете за компьютером подолгу. Чтобы уменьшить напряжение, следуйте правилу 20-20-20.

Это означает, что каждые 20 минут вы должны перестать смотреть на компьютер и смотреть на что-то на расстоянии 20 футов (6 метров) в течение 20 секунд.

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8. Бросьте курить

Вы знаете, что курение вредно для ваших легких и сердца, не говоря уже о волосах, коже, зубах и почти всех других частях тела. Это касается и ваших глаз. Курение резко увеличивает риск развития катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна.

К счастью, ваши глаза, легкие, сердце и другие части тела могут начать восстанавливаться после многих лет вреда, нанесенного табаком, в первые часы после отказа. И чем дольше вы будете избегать сигарет, тем больше пользы будет для ваших кровеносных сосудов, а воспаление пройдет в глазах и во всем остальном.

9. Изучите историю здоровья глаз вашей семьи

Некоторые заболевания глаз являются наследственными, поэтому информация о заболеваниях глаз у ваших родителей, бабушек и дедушек может помочь вам принять меры предосторожности.

Наследственные условия включают:

  • глаукома
  • дегенерация сетчатки
  • ивозрастная дегенерация желтого пятна
  • атрофия зрительного нерва

Понимание вашей семейной истории может помочь вам.

глаза
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