Ученые разработали новый метод лечения проблем со зрением / УНИАН

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).

Об этом сообщает специализированное издание MedicalXpress.

Длительный эксперимент на пациентах продемонстрировал, что для улучшения состояния сетчатки газа достаточно каждодневного трехминутного воздействия красным светом.

Ученые полагают, что данное открытие сигнализирует о зарождении новых доступных вариантов домашней терапии для миллионов людей по всей планете, которые страдают от естественных проблем со зрением.

"С возрастом ваша зрительная система значительно ухудшается, особенно после 40 лет. Ваша чувствительность сетчатки и ваше цветовое зрение постепенно ухудшаются, и это становится все более важной проблемой", ‒ заявил один из руководителей проекта профессор Глен Джеффри (Институт офтальмологии Университетского колледжа Лондона).

К слову, по всей Великобритании в настоящее время насчитывается около 12 миллионов человек в возрасте старше 65 лет. Ученые предполагают, что через полвека этот показатель увеличится приблизительно до 20 миллионов. И у всех этих людей будет определенная степень ухудшения зрения по причине старения сетчатки.

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Напомним, ранее объединенная группа ученых из Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона пришла к выводу, что пигмент куркумин подходит для эффективного лечения глаукомы (заболевания глазного нерва) на ранней стадии.