Как уснуть и спать: качественные советы по улучшению сна

Многие взрослые практически не могут спать во время жары. / Woman Rambler

Многие взрослые практически не могут спать во время жары. Жаркая и влажная погода делает невыносимым хороший ночной отдых, и на следующий день приводит к отсутствию бодрости и энергии.

Шерил Литгоу, эксперт по сну в Benenden Health, делится советами, как хорошо выспаться ночью и как диета может поддерживать здоровый сон.

"Более теплые ночи, смешанные с продолжающимся стрессом и тревогой, связанной с пандемией Covid-19, могут затруднить для взрослых получение рекомендованных семи-восьми часов сна в сутки", - говорит Литгоу, которую цитирует Express.co.uk.

В частности, такие факторы, как работа из дома, увольнение, дополнительные семейные стрессы и обязанности по уходу, могут негативно повлиять на ваш режим сна. Benenden Health предлагает подробные ключевые поведенческие советы, которые помогут искоренить недостаток сна.

Установите расслабляющий режим сна

Перед сном отдохните немного, чтобы расслабиться. Такие занятия, как чтение или теплая ванна, могут помочь вам отделить время сна от того, что происходит в вашей повседневной жизни. Хотя активный образ жизни в течение дня способствует лучшему ночному сну, вам следует избегать лишней физической активности в течение одного-двух часов перед сном, чтобы позволить телу расслабиться. Также, возможно, стоит составить список дел на следующий день, чтобы вы могли организовать свои мысли и прояснить мысли о любом стрессе или тревоге, которые могут возникнуть на следующий день.

Оптимизируйте среду для сна

Убедитесь, что ваша спальня - идеальное место, чтобы хорошо выспаться. Во-первых, избегайте работы в спальне, если вы работаете удаленно во время изоляции. Связывание спальни с рабочим местом может помешать вам расслабиться, когда вы все-таки хотите лечь спать вечером.

Уберите цифровое оборудование из спальни, чтобы не проверять его, если вы проснетесь, поскольку они могут затруднить возвращение ко сну. Вы можете попробовать использовать старомодный будильник вместо телефона, чтобы избавиться от этого соблазна.

В эти более теплые месяцы убедитесь, что ваша комната имеет оптимальную температуру - вы должны стремиться к тому, чтобы она была между 18-21 градусом Цельсия. Также убедитесь, что в вашей спальне есть хорошие затемняющие шторы, так как более светлые вечера и утро могут нарушить ваш цикл сна.

Без сна - только сон

"Если у вас проблемы со сном по ночам, у вас может возникнуть соблазн немного поспать, когда вы закончите работу вечером, то же самое может произойти, если вы в отпуске или не на работе из-за пандемии", - добавила Литгоу.

Чем больше вы спите, тем меньше вероятность, что ваше тело будет готово ко сну, когда придет время. Если вы чувствуете, что устали в течение дня, встаньте и прогуляйтесь, подышите свежим воздухом или сделайте что-нибудь, что на время заставит ваш мозг работать, например, разгадывайте кроссворд или поиск слов.

Избегайте стимуляторов перед сном

Когда дело доходит до нездоровых привычек перед сном, многие из них могут влиять на ваши закрытые глаза, о чем вы даже не подозреваете.

Эффект от стимуляторов может исчезнуть через несколько часов и может сильно повлиять на то, как быстро вы засыпаете, и на его качество, когда вы это делаете. Никотин увеличивает частоту сердечных сокращений и повышенную бдительность, что означает, что вы чувствуете себя более бодрым перед сном.

Никотин попадает в кровоток в течение нескольких минут, но через несколько часов он начинает покидать ваше тело, и из-за привыкания ваш мозг разбудит вас для большего количества никотина, что приведет к более разрушительной ночи.

Алкоголь может вызвать у вас сонливость, но он может нарушить работу ночью и не позволит вам погрузиться в необходимый вам глубокий сон.

Избегайте напитков с кофеином, таких как чай и кофе, перед сном, однако некоторые исследования показывают, что солодовые напитки или теплое молоко могут помочь уснуть.

Когда дело доходит до худших продуктов, которые можно съесть перед сном, Литго рекомендует избегать шоколада, сыра, карри, мороженого и чипсов.