Как узнать, что у вас высокий холестерин: простой способ

Если его не лечить, эти жировые отложения холестерина могут накапливаться в ваших артериях. / Фото: nahnews.org

Высокий уровень холестерина часто вызван сочетанием факторов нездорового образа жизни и генетики. Если его не лечить, эти жировые отложения холестерина могут накапливаться в ваших артериях в виде бляшек и создавать закупорки, которые увеличивают риск сердечных заболеваний, сердечного приступа или инсульта.

Многие люди не знают, что у них повышенный уровень холестерина, потому что обычно нет никаких заметных симптомов. Вот почему важно проверять уровень холестерина на осмотре у врача каждые несколько лет - и чаще, если вы подвержены риску.

Если у вас действительно высокий уровень холестерина, ваш врач порекомендует определенные изменения образа жизни и лекарства, чтобы эффективно снизить уровень холестерина и избежать серьезных осложнений для здоровья. Вот как узнать свой риск высокого холестерина и снизить его с помощью правильных шагов.

Что такое холестерин?

Холестерин - это восковое вещество, вырабатываемое печенью для выполнения важных функций, таких как построение клеток и гормонов, таких как эстроген и тестостерон.

Ваше тело естественным образом производит весь холестерин, необходимый для выполнения этих жизненно важных функций. Но холестерин также может попадать в ваш организм через пищу, которую вы едите, и если вы придерживаетесь нездоровой диеты, ваш уровень холестерина может стать слишком высоким. Некоторые люди также генетически предрасположены к естественному высокому уровню холестерина.

Чтобы проверить уровень холестерина, анализ крови, называемый липопротеиновой панелью, измеряет эти компоненты по количеству миллиграммов на децилитр (мг / дл) в вашей крови:

Холестерин ЛПНП

Липопротеин низкой плотности известен как "плохой" холестерин, потому что он может накапливаться в ваших артериях и блокировать кровоток, что увеличивает риск сердечного приступа или инсульта.

Холестерин ЛПВП

Липопротеин высокой плотности часто называют "хорошим" холестерином, потому что он помогает удалить холестерин ЛПНП из кровотока. В результате вам действительно понадобится более высокий уровень ЛПВП

Триглицериды

Когда вы потребляете чрезмерное количество калорий, те лишние калории, которые не нужны вашему организму, превращаются в химические формы жира, называемые триглицеридами. Вам понадобится более низкий уровень триглицеридов, так как они влияют на общий уровень холестерина.

Общий холестерин

Это количество рассчитывается путем сложения уровней холестерина ЛПВП и ЛПНП и 20% от уровня триглицеридов. В целом, вам нужен низкий уровень общего холестерина.

Симптомы повышенного холестерина

Повышенный холестерин обычно протекает бессимптомно. Его можно обнаружить только с помощью анализа крови.

Люди с очень высоким уровнем холестерина, например, с уровнем холестерина ЛПНП выше 190 миллиграммов на децилитр (мг / дл), могут иметь ксантомы, кожные поражения, вызванные скоплением жира, на верхних и нижних конечностях. У них также может быть ксантелазма - мягкие желтоватые жировые отложения на веках.

Ксантомы и ксантелазмы также являются симптомами семейной гиперхолестеринемии, наследственного состояния, вызывающего высокий уровень холестерина.

Что вызывает высокий холестерин?

Как нездоровый образ жизни, так и генетические факторы могут увеличить риск высокого уровня холестерина. Основные причины высокого холестерина включают:

Нездоровая диета

Диета с высоким содержанием насыщенных и трансжиров является одним из самых серьезных факторов риска высокого холестерина. Это потому, что эти продукты влияют на то, как ваша печень обрабатывает холестерин, заставляя его накапливаться в артериях.

Насыщенные жиры содержатся в следующих продуктах:

Некоторое мясо, например жирные куски говядины и свинины, и обработанное мясо, например хот-доги и бекон.

Молочные продукты, такие как цельное молоко, мороженое, масло и сыр.

Жареные продукты, такие как жареный цыпленок, жареная рыба и картофель фри.

С 2020 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США запретило производителям добавлять искусственные трансжиры в обработанные пищевые продукты. Однако частично гидрогенизированные масла, содержащие эти жиры, все же могут быть найдены в некоторых продуктах.

Следующие продукты могут содержать транс-жиры:

Попкорн в микроволновке

Замороженная пицца

Выпечка, например печенье и торты.

Другие продукты, приготовленные из гидрогенизированных масел и жиров, например кокос.

Недостаток упражнений

Недостаточная физическая активность - еще один значительный фактор риска развития высокого уровня холестерина. Фактически, исследования показали, что малоподвижный образ жизни является основным фактором проблем со здоровьем, связанных с высоким уровнем холестерина, включая ишемическую болезнь сердца.

Исследование Университета Дьюка 2002 года, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, предполагает, что у людей, которые не занимаются спортом, могут быть более мелкие частицы белка, которые переносят холестерин через кровоток. Эти более мелкие частицы с большей вероятностью забивают ваши артерии, чем более крупные частицы.

Чтобы снизить уровень холестерина, вы должны заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут каждую неделю, - говорит Гай Л. Минц, доктор медицины, директор отделения сердечно-сосудистой системы и липидологии больницы Sandra Atlas Bass Heart Hospital при университетской больнице North Shore в Манхассете, штат Нью-Йорк.

Курение

Исследования показали, что курение сигарет связано с более высоким уровнем холестерина ЛПНП и триглицеридов и более низким уровнем холестерина ЛПВП.

Повышенный уровень вызван вдыханием окиси углерода во время курения. Окись углерода попадает в кровоток из легких и увеличивает количество холестерина в артериях, заставляя их со временем затвердеть и повышая риск сердечных заболеваний.

Фактически, по данным CDC, люди, которые курят сигареты, в два-четыре раза чаще страдают ишемической болезнью сердца или инсультом, чем некурящие.

Лишний вес

Избыток жира, связанный с избыточным весом или ожирением, может увеличить количество холестерина ЛПНП, производимого вашей печенью. Это также замедляет способность вашего организма удалять холестерин ЛПНП из крови.

Исследования показали, что от 50% до 60% людей с избыточным весом и от 60% до 70% людей, страдающих ожирением, имеют высокий уровень холестерина.

Генетика

Высокий уровень холестерина может быть наследственным, потому что ваши гены контролируют, сколько холестерина вырабатывает ваше тело. Унаследованный высокий уровень холестерина называется семейной гиперхолестеринемией (СГ). Это состояние начинается с рождения и увеличивает риск сердечных заболеваний в раннем возрасте.

СГ поражает примерно одного из 200–250 человек в большинстве стран. С этим можно справиться с помощью здоровой диеты и физических упражнений, хотя также могут потребоваться лекарства, снижающие уровень холестерина.

Как снизить уровень холестерина

Минц говорит, что для снижения уровня холестерина важно серьезно отнестись к изменению образа жизни. Фактически, многие люди могут снизить уровень холестерина естественным путем - без лекарств - следующими способами:

Улучшите свою диету

Здоровая для сердца диета важна для снижения уровня холестерина. Например, продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки могут снизить уровень холестерина ЛПНП, а высокий уровень жирных кислот омега-3 в некоторых морепродуктах может снизить уровень триглицеридов.

Продукты, которые могут помочь снизить уровень холестерина, включают:

Овощи, такие как брюссельская капуста, баклажаны и окра.

Фрукты, такие как яблоки, виноград и клубника.

Овсяные хлопья и цельнозерновые продукты, такие как овсяные отруби и ячмень

Рыба, такая как лосось, форель и сельдь

Постные белки, такие как курица или рыба

В целом, согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Lipidology, употребление средиземноморской диеты, включающей фрукты и овощи, рыбу, такую как лосось и сардины, нежирные молочные продукты и цельнозерновые, может снизить уровень холестерина ЛПНП.