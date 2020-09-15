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Как узнать, что у вас высокий сахар: симптом на ноге

15 сентября 2020, 21:51

Диабет проявляет себя только тогда, когда уровень сахара в крови постоянно высок.

Ученые, диабет
Диабет проявляет себя только тогда, когда уровень сахара в крови постоянно высок. / Mskgazeta

На первый взгляд диабет 2 типа может показаться безобидным, потому что симптомы не обязательно вызывают недомогание. Фактически, вы можете годами жить с хроническим заболеванием, даже не подозревая об этом. Диабет проявляет себя только тогда, когда уровень сахара в крови постоянно высок.

По информации Express.co.uk, сахар в крови - основной вид сахара в крови - снабжает организм энергией и снабжает его органы, мышцы и нервную систему питательными веществами.

Однако слишком много сахара в крови может серьезно повредить части вашего тела.

Если у вас диабет, ваша поджелудочная железа не работает должным образом.

Обычно поджелудочная железа вырабатывает инсулин - гормон, регулирующий уровень сахара в крови.

Если у вас диабет, поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина для проверки уровня сахара в крови или клетки не усваивают производимый ею инсулин.

Если вы не будете искать альтернативные средства регулирования уровня сахара в крови, это может серьезно повредить ваши кровеносные сосуды.

Если ваши кровеносные сосуды не работают должным образом, кровь не может попасть в нужные части вашего тела.

По данным Diabetes UK, один видимый признак этого расстройства можно увидеть на ногах.

"Повреждение нервов может повлиять на ощущение в ногах, а повышенный уровень сахара в крови может нарушить кровообращение, замедляя заживление ран и порезов", - предупреждает здоровый организм.

Если не лечить, проблемы со стопами могут привести к ампутации, поэтому обязательно сообщите своему терапевту, если вы заметите какие-либо изменения в том, как ваши ноги выглядят или ощущаются, добавляет он.

Возможно, вам придется изменить свое лечение или образ жизни, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в пределах здорового диапазона.

Одна из самых важных контрмер - изменить свой рацион, потому что определенные продукты могут вызвать скачок уровня сахара в крови.

Вам следует следить за количеством углеводов, потому что углеводы наиболее сильно влияют на уровень сахара в крови.

Это потому, что они расщепляются на сахар или глюкозу и всасываются в кровоток.

Белый хлеб, рис и макаронные изделия - одни из худших нарушителей контроля уровня сахара в крови.

Вместо этого вам следует выбирать продукты с низким содержанием углеводов, такие как рыба и листовая зелень, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

диабет
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