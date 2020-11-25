Как выбрать красную икру и какой продукт нельзя покупать: советы эксперта

Нельзя покупать красную икру, которая была произведена более 12 месяцев назад, сообщила эксперт / pixabay.com

Глава отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий предупредила, что красную икру не стоит покупать в Интернете, поскольку там с большей вероятностью можно купить ненастоящий продукт.

Кальдий посоветовала, как выбрать красную икру в Украине, и какой продукт обходить стороной, сообщает Obozrevatel.

Собеседница отметила, что икру лучше покупать в торговых сетях или в фирменных магазинах, в которых продукт хранят в холодильниках при правильном температурном режиме.

Эксперт сказала, какую икру не покупать:

Продукт, который "старше" 12 месяцев;

Продукт из Российской Федерации (в Украине нельзя продавать российские продукты) или без маркировки.

Профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко сообщила, что некачественную красную икру можно распознать по хлюпанью в баночке при встряхивании.

Эксперт предупредила, что такая красная икра вредна.

"Икру, у которой истек срок хранения, перефасовывают, она реализуется в баночках, часто по акционным ценам, как произведенная в этом сезоне. Такая икра будет хлюпать при встряхивании, а у икринок будут треснувшие оболочки…", – поделилась Сидоренко.