Как выбрать красную икру и какой продукт нельзя покупать: советы эксперта

Красную икру не стоит приобретать в некоторых случаях, предупредила эксперт.
Глава отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий предупредила, что красную икру не стоит покупать в Интернете, поскольку там с большей вероятностью можно купить ненастоящий продукт.
Кальдий посоветовала, как выбрать красную икру в Украине, и какой продукт обходить стороной, сообщает Obozrevatel.
Собеседница отметила, что икру лучше покупать в торговых сетях или в фирменных магазинах, в которых продукт хранят в холодильниках при правильном температурном режиме.
Эксперт сказала, какую икру не покупать:
- Продукт, который "старше" 12 месяцев;
- Продукт из Российской Федерации (в Украине нельзя продавать российские продукты) или без маркировки.
Профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко сообщила, что некачественную красную икру можно распознать по хлюпанью в баночке при встряхивании.
Эксперт предупредила, что такая красная икра вредна.
"Икру, у которой истек срок хранения, перефасовывают, она реализуется в баночках, часто по акционным ценам, как произведенная в этом сезоне. Такая икра будет хлюпать при встряхивании, а у икринок будут треснувшие оболочки…", – поделилась Сидоренко.
- Ранее сообщалось, что открытую красную икру стоит хранить в холодильнике возле задней стенки или ближе к морозильной камере.
- Открытую икру в банке можно хранить в холодильнике неделю, а развесную – максимум два-три дня.