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Как выбрать мед: ученые рассказали, какой мед лучше

12 ноября 2020, 16:02

Вот четыре научно обоснованных преимущества меда и то, как выбрать лучший сорт меда для вас.

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Вот четыре научно обоснованных преимущества меда и то, как выбрать лучший сорт меда для вас. / 1zoom.ru

Мед может быть отличным дополнением ко всему, от свежей выпечки до горячего чая. Он не только приятный на вкус, но и полезен для здоровья, от снижения холестерина до заживления ран.

Вот четыре научно обоснованных преимущества меда и то, как выбрать лучший сорт меда для вас.

1. Мед обладает антиоксидантными свойствами

Антиоксиданты борются со свободными радикалами в организме. Свободные радикалы - это химические вещества, вырабатываемые в организме в процессе метаболизма пищи или из внешних источников, таких как загрязнение. В больших количествах свободные радикалы могут повредить генетический материал и клетки, возможно, увеличивая риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Мед содержит множество антиоксидантов, в том числе:

  • Глюкозооксидаза
  • Аскорбиновая кислота, являющаяся формой витамина С
  • Фенольные кислоты
  • Флавоноиды

В исследовании 2003 года сравнивалось влияние переваривания 1,5 грамма гречишного меда и кукурузного сиропа на килограмм веса тела. Было обнаружено, что люди, потреблявшие гречневый мед, испытывали большее увеличение антиоксидантной активности плазмы крови по сравнению с группой кукурузного сиропа. Поскольку средняя диета содержит большое количество подсластителей, исследователи полагают, что замена сильно переработанных подсластителей, такими как кукурузный сироп, на мед, может быть полезной для общественного здравоохранения.

2. Мед снижает уровень холестерина

Еще одно преимущество меда заключается в том, что он может снизить уровень холестерина, в частности, уровень ЛПНП, который является "плохим" видом холестерина.

Высокий уровень ЛПНП может увеличить риск:

  • Стенокардия (боль в груди)
  • Сердечное заболевание
  • Острое сердечно-сосудистое заболевание
  • Инсульт

В небольшом исследовании 2013 года с участием людей с избыточным весом или ожирением участники, принимавшие 70 граммов натурального меда ежедневно в течение максимум 30 дней, показали снижение холестерина ЛПНП на 5,8% по сравнению с теми, кто принимал 70 граммов сахарозы, формы сахара, в течение тот же период времени. У пациентов, которые ели мед, также наблюдалось снижение уровня триацилглицерина, наиболее распространенного типа жировых отложений, на 11%.

3. Мед успокаивает кашель

Доказано, что мед успокаивает кашель благодаря своим противовоспалительным свойствам, - говорит Дивья Л. Сельвакумар, доктор философии, специалист по питанию из Мэриленда.

В исследовании 2012 года изучалось влияние меда на детей в возрасте от одного до пяти лет с ночным кашлем. Участники принимали перед сном 10 мг эвкалиптового, цитрусового меда или плацебо. Исследование показало, что кашель у детей, потреблявших мед, значительно улучшился. Однако мед не следует давать детям младше одного года, потому что это может привести к ботулизму, потенциально смертельной болезни. Это потому, что мед может быть загрязнен токсином, который может нанести вред младенцам, но не влияет на детей старшего возраста или взрослых.

4. Мед способствует заживлению ран

"Антибактериальные свойства меда могут помочь предотвратить инфекции и стимулировать иммунную систему, способствуя заживлению", - говорит Сельвакумар. Известно, что местное применение меда лечит такие состояния, как:

  • Ожоги и раны
  • Наружные язвы
  • Пилонидальный синус, отверстие в коже над ягодицей
  • Ссадины
  • Проколы
  • Порезы

Небольшое исследование 2012 года показало, что местное применение меда способствует заживлению ран у людей со свежими травмами или повреждениями кожи. Мед наносили через смоченную марлю, которую меняли каждое утро и ночь в течение 15 дней. Через 15 дней 80% участников испытали уменьшение чувствительности и боли, которые исследователи связывают с противовоспалительными свойствами меда. В целом, исследование показало, что мед помогает заживлять раны без каких-либо побочных эффектов.

Джоди Грибель, MS, RDN, консультант по питанию, рекомендует использовать сырой, необработанный мед для лечения ран, так как обработка может снизить некоторые из его полезных свойств. Если у вас серьезная рана, лучше всего применять мед в медицинских учреждениях.

Правильный выбор меда

Хотя существует несколько видов меда - от гречи до клевера - один не обязательно лучше другого для местного применения или приема внутрь.

Однако для вашего здоровья лучше выбрать сырой мед. Сырой мед - необработанный, его можно купить в магазинах здорового питания и витаминах. "Лучше всегда стараться использовать сырой, органический мед без консервантов, сахара или каких-либо других добавок", - говорит Сельвакумар. Это потому, что обработка меда может убрать некоторые из его полезных питательных веществ и антиоксидантов.

Независимо от того, какой мед или подсластитель вы выберете, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует мужчинам потреблять не более девяти чайных ложек добавленного сахара в день, а женщинам - шесть чайных ложек, чтобы предотвратить сердечные заболевания.

здоровье мед
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